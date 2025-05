VÍDEO: Homem coloca fogo no próprio corpo em metrô

Funcionários do Metrô de São Paulo agiram rapidamente na manhã desta sexta-feira (30) para conter as chamas que atingiam um passageiro na Estação São Bento, no centro da capital. Imagens registradas por testemunhas mostram o homem caminhando lentamente enquanto era consumido pelo fogo. As labaredas eram tão intensas que chegaram a tocar o teto da plataforma.

Com extintores de incêndio, funcionários e passageiros conseguiram conter as chamas. Imagens de vídeos que circulam nas redes sociais mostram que, próximo a ele, há pequenos focos de fogo na plataforma.

Socorro

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada a um pronto-socorro, não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com o Metrô, ele teria ateado fogo ao próprio corpo. Nenhuma outra pessoa se feriu.

A Secretaria Municipal da Saúde informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A vítima, do sexo masculino, recebeu atendimento no local em conjunto com o Corpo de Bombeiros, que realizou a remoção.

🚨Atenção l Homem ateia FOGO ao próprio corpo na estação São Bento do metrô de São Paulo.



A vítima estava viva até o momento em que foi colocada na maca para ser levada ao hospital. pic.twitter.com/CsECK3dz9x — NOTÍCIA24HR_ (@1Ncartola10) May 30, 2025

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: VÍDEO: Homem é preso após tentar furtar fios e ser resgatado de torre de 40 metros em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱