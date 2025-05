Como repetir a sensação da “primeira vez no sexo” com treino

A sensação da “primeira vez” no sexo é frequentemente associada à dor e ao desconforto, especialmente devido à ruptura do hímen. No entanto, é possível reviver essa experiência de forma prazerosa e sem traumas. O segredo está no fortalecimento do canal vaginal, que pode proporcionar sensações intensas e agradáveis durante a relação sexual.

O que é o fortalecimento do canal vaginal?

O canal vaginal é envolvido por músculos pubococcígeos (PC), que, quando bem treinados, podem oferecer resistência e sensações prazerosas durante a penetração. Além do hímen, existe um ponto localizado no terço médio do canal vaginal que, quando fortalecido, funciona como uma “segunda resistência”, proporcionando prazer tanto para a mulher quanto para o parceiro.

Benefícios do fortalecimento vaginal

Aumento da excitação e lubrificação: Muitas mulheres relatam maior sensibilidade e prazer durante a relação sexual.

Muitas mulheres relatam maior sensibilidade e prazer durante a relação sexual. Controle muscular: A mulher pode controlar a intensidade da contração, proporcionando sensações desejadas.

A mulher pode controlar a intensidade da contração, proporcionando sensações desejadas. Prevenção de disfunções: O treinamento pode ajudar na prevenção de incontinência urinária e outras disfunções do assoalho pélvico.Wikipédia

Como iniciar o treinamento

Antes de utilizar acessórios específicos, é possível começar com exercícios simples:

Higiene: Lave bem as mãos antes de iniciar. Posição: Sente-se confortavelmente ou deite-se em posição relaxada. Execução: Introduza delicadamente o dedo indicador no canal vaginal. Contraia os músculos vaginais como se estivesse segurando o xixi. Relaxe os músculos. Repita o processo 20 vezes, preferencialmente pela manhã.

Esse exercício ajuda a aumentar a percepção do canal vaginal e a ativar a musculatura envolvida.

Acelere os resultados com acessórios

O uso de acessórios específicos, como os ben-wa (bolinhas tailandesas), pode acelerar o fortalecimento muscular. Esses acessórios ajudam a intensificar o treino e proporcionar sensações mais intensas durante a relação sexual.Wikipédia

Conclusão

Fortalecer o canal vaginal é uma prática simples e eficaz que pode transformar a experiência sexual, proporcionando prazer duradouro e sem desconforto. Com dedicação e prática, é possível reviver a sensação da “primeira vez” de forma prazerosa e satisfatória.

