Homem é preso após jogar filhos em rio e tentar matar a esposa no interior do AM

Envira (AM) – Um homem foi preso na última sexta-feira (30) na comunidade Santa Bárbara, zona rural de Envira (a 1.208 km de Manaus), após tentar matar a companheira e jogar os dois filhos, de 3 e 9 anos, no rio. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com apoio da Polícia Militar (PMAM), após denúncia do Conselho Tutelar.

De acordo com o delegado Henrique Maciel, o crime ocorreu no dia 23 de maio, mas só chegou oficialmente à polícia no dia 28, por meio do Conselho Tutelar.

Durante a tentativa de feminicídio, o homem tentou atirar na companheira com uma espingarda e, momentos antes, lançou os filhos no rio a partir de uma embarcação. Um casal que estava no mesmo barco salvou as crianças.

Ainda segundo o delegado, o homem cometia constantes agressões contra a mulher, usando correntes de motosserra, e a obrigava a beber água com sal.

Em um dos episódios, ele ameaçou estrangulá-la com uma corda e mandou o filho mais velho mentir para a polícia, dizendo que ela havia se suicidado. A vítima chegou a fugir para Tarauacá, no Acre, para tentar escapar da violência.

“Ele dizia repetidamente que mataria a mulher e as crianças, alegando ter uma amante, e que a companheira deveria aceitar a situação, caso contrário, seria morta”, afirmou o delegado.

Com a prisão do suspeito, os filhos foram devolvidos à mãe com apoio de equipes da PC-AM, PMAM e do Conselho Tutelar. Ele foi encaminhado à delegacia, está preso preventivamente e responderá por tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio e violência doméstica.

