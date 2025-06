Briga durante bebedeira quase termina em morte no interior do AM

Um homem identificado como Moisés Duarte da Costa, 31 anos, foi preso acusado de tentativa de homicídio qualificado contra um homem de 32 anos, no domingo (1º), no município de Manacapuru.

Crime ocorreu após desentendimento com bebida alcoólica

Segundo o delegado Rodrigo Beraldo, o caso aconteceu por volta das 12h35, no bairro Centro de Maraã, município a 634 km de Manaus.

A vítima foi esfaqueada diversas vezes depois de uma discussão durante o consumo de bebidas alcoólicas.

Estado da vítima e início das investigações

Um familiar da vítima comunicou a polícia sobre o ataque. O homem foi levado ao hospital em estado gravíssimo, com múltiplos ferimentos e fratura em uma das pernas.

Prisão do suspeito e procedimentos legais

Com as informações, as equipes policiais fizeram buscas e localizaram o autor quando ele tentava fugir da cidade. Moisés foi preso em flagrante.

Ele responderá por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. O acusado será apresentado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

