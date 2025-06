Passageira é presa com 9 quilos de skunk no aeroporto de Manaus

A passageira, que não teve a identidade divulgada, vinha de um voo procedente do município de São Gabriel da Cachoeira

Manaus (AM) – Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Federal na tarde de terça-feira (3), ao desembarcar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, transportando cerca de 9 quilos de skunk – droga derivada da maconha com alta concentração de THC.

A passageira, que não teve a identidade divulgada, vinha de um voo procedente do município de São Gabriel da Cachoeira, a 852 km da capital amazonense. A droga foi localizada com o apoio de um cão farejador, durante inspeção nas bagagens despachadas.

Segundo a PF, a mala levantou suspeitas ao passar pelo scanner, apresentando imagens compatíveis com tabletes de substância orgânica. A equipe conseguiu identificar a proprietária da bagagem e a conduziu ao canal de inspeção.

Ao abrir a mala, os agentes encontraram diversos tabletes da substância, que testaram positivo para skunk em análise preliminar. A mulher foi levada à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, onde foram realizados os procedimentos legais.

