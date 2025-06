Narcotráfico sofre prejuízo de R$ 270 mi com apreensão de 6,5 toneladas de drogas no AM

PMAM realiza maior apreensão de drogas da história do estado e intercepta 6,5 toneladas de entorpecentes.

A maior apreensão de drogas da história do Amazonas gerou um prejuízo estimado de R$ 270 milhões ao narcotráfico. A ação foi realizada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Companhia de Operações Especiais (COE), na noite de domingo (1º), próximo ao município de Manacapuru, no Rio Solimões.

Durante a operação, as equipes da COE apreenderam 6,5 toneladas de entorpecentes, entre maconha tipo skunk e cocaína. A ação contou com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas (FICCO/AM), da Polícia Federal (PF/AM) e da DIRANDRO, da Polícia Nacional do Peru.

O governador Wilson Lima acompanhou a apresentação do material nesta segunda-feira (02/06) e destacou os investimentos em segurança pública.

“Essa é a maior apreensão já registrada no estado. É resultado do investimento em estrutura, como a Base Arpão, lanchas blindadas, armamentos e do comprometimento dos nossos policiais”, disse.

Armamento pesado e lancha blindada estavam com os criminosos

Além das drogas, foram apreendidos:

7 fuzis (calibres 7,62 e 223)

1 metralhadora calibre 50

1 metralhadora 7,62

1 lancha com seis motores

5.698 munições de diversos calibres

102 carregadores

1 lançador de granadas

2 celulares

R$ 2,5 mil em espécie

O comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, afirmou que a carga vinha da tríplice fronteira, com base no trabalho de inteligência realizado.

Confronto ocorreu durante abordagem noturna

Segundo o coronel Alysson Lima, do Comando de Policiamento Especializado (CPE), a ação foi registrada por volta das 22h. Os criminosos reagiram à abordagem da COE, e o confronto durou cerca de 30 a 40 minutos. Após o tiroteio, os suspeitos atracaram a embarcação no barranco. Dois homens foram encontrados feridos no local.

Forças integradas garantem resultado histórico

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Vinícius Almeida, ressaltou o poder de fogo dos criminosos, que usavam armas de guerra e uma lancha blindada. “Essa união das forças policiais é essencial para combater esse tipo de ameaça”, declarou.

O delegado regional executivo da PF/AM, Sávio Pinzon, destacou a atuação da FICCO/AM na coleta de inteligência. “Esse resultado mostra a eficácia da cooperação entre as polícias federal e estadual”, afirmou.

