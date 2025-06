Celular Seguro no Festival de Parintins: veja como fazer o cadastro

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) está incentivando o cadastro no programa Celular Seguro, especialmente entre os visitantes e moradores que vão participar do 58º Festival de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus.

A ação faz parte do programa RecuperaFone, que atuará durante todo o evento para combater o roubo, furto e receptação de celulares no município.

Como funciona o Celular Seguro

Por meio do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), a SSP-AM disponibiliza uma plataforma em que o cidadão pode cadastrar seus dados pessoais e as informações do aparelho, incluindo o número do IMEI.

Em caso de perda, roubo ou furto, o cidadão pode atualizar o sistema e emitir um alerta imediato às forças de segurança, o que aumenta as chances de localização e recuperação do aparelho.

“A tecnologia nos permite uma atuação mais rápida e precisa. O alerta emitido ajuda a identificar celulares roubados e facilita as investigações”, destacou a SSP-AM.

Como se cadastrar

O cadastro é simples e pode ser feito pelo site oficial da Secretaria:

👉 www.ssp.am.gov.br, na área “Celular Seguro”.

Basta preencher os dados pessoais e as informações do aparelho celular.

Operação durante o Festival de Parintins

A SSP-AM já ativou toda a estrutura da Operação Impacto em Parintins. Equipes do RecuperaFone estão atuando em pontos estratégicos da cidade e também realizando fiscalizações em lojas de venda e assistência técnica de celulares.

O objetivo é inibir o comércio irregular de celulares e identificar aparelhos com restrição, garantindo mais segurança ao público do festival.

