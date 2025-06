Homem embriagado é preso por agredir companheira no AM

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante, na quarta-feira (4), por lesão corporal no contexto de violência doméstica contra sua companheira, além de posse irregular de arma de fogo. A prisão aconteceu na rua Dagoberto Pinder, bairro Santo Alberto, em São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas.

Violência

De acordo com o delegado Frank de Freitas, na manhã do mesmo dia, o autor, apresentando sinais de embriaguez, chegou à residência do casal. Ao ser questionado pela vítima sobre seu comportamento, iniciou-se uma discussão, durante a qual ele expulsou a mulher do imóvel. Enquanto ela organizava seus pertences, o agressor passou a atacá-la com socos e tapas, derrubando-a no chão e desferindo chutes contra suas costelas e costas.

“Após os fatos, a vítima compareceu à unidade policial e formalizou a denúncia. De imediato, iniciamos diligências para localizar o autor. Ao chegarmos ao endereço indicado, ele não foi encontrado, mas, durante buscas na residência, localizamos uma espingarda de fabricação artesanal, calibre 20”, relatou o delegado.

Buscas

Ainda segundo a autoridade policial, diante da ausência do suspeito no primeiro local, a vítima informou que ele poderia estar na casa da irmã. A equipe policial se deslocou até o novo endereço, onde efetuou a prisão do indivíduo.

“Encaminhamos o autor à delegacia para os procedimentos cabíveis e representamos junto ao Poder Judiciário pela concessão de Medida Protetiva de Urgência (MPU) em favor da vítima”, finalizou o delegado.

O homem responderá pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

