Anvisa aprova Mounjaro para emagrecimento; tratamento custa até R$ 2,3 mil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (9), o uso do medicamento Mounjaro como tratamento para emagrecimento no Brasil.

Antes indicado apenas para o controle da diabetes tipo 2, o remédio em forma de caneta agora também poderá ser prescrito no combate à obesidade, como mais uma opção para auxiliar na perda de peso.

Desde abril de 2025, a Anvisa exige que medicamentos como Mounjaro, Wegovy e Ozempic — conhecidos como “canetas emagrecedoras” — sejam vendidos apenas com retenção da receita médica.

A medida visa reforçar o controle sobre a prescrição desses remédios devido aos riscos do uso indiscriminado.

Alguns desses medicamentos já tinham aprovação no país para tratar a obesidade e eram indicados por médicos para ajudar no emagrecimento. Com a nova autorização, o Mounjaro se junta oficialmente a opções como Povitztra, Olire e Saxenda.

A Anvisa, no entanto, autoriza a prescrição do Mounjaro para emagrecimento apenas em casos de obesidade associada a pelo menos uma comorbidade.

Comercializado no Brasil desde maio, o medicamento regula os níveis de açúcar no sangue e, como efeito colateral, reduz o apetite — o que contribui para a perda de peso.

Distribuído pela farmacêutica Eli Lilly, o tratamento custa entre R$ 1.400 e R$ 2.384,34 por mês, dependendo da dosagem prescrita.

