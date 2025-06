Como envelhecer sem ficar velho?

Esse é o grande desafio da atualidade. Queremos aumentar a idade, ganhar experiência e maturidade. Mas não queremos as marcas de expressão nem as consequências do desgaste do corpo. E boa parte disso já vem acontecendo, tanto que observamos famosos (e pessoas comuns) com 40, 50, 60 anos, mas sem aparentar nem de longe sua idade real. E aí, qual o segredo da juventude eterna?

Qual a mágica para tanta disposição física e saúde, mesmo com idade avançada?

Segredo, de fato, não existe. Mas uma coisa é certa: a ciência já descobriu muito sobre o funcionamento do corpo, regeneração celular e genética. Mas, muito ao contrário do que se possa imaginar, não são soluções complexas ou caras. Ao contrário, podem fazer parte da rotina facilmente.

Boa parte das respostas a gente já conhece e está cansado de ouvir: hábitos saudáveis, alimentação balanceada, sono de qualidade e fazer exercícios rotineiramente.

Aí você se pergunta: tem algo mais que possa ser feito? É nessa resposta, meus amigos, que está o pulo do gato para potencializar seu organismo.

Semana passada, fizemos a comparação do nosso corpo com uma Ferrari, sobre tratar como você trataria esse tipo de carro. E qual seria esse tratamento?

Você compraria uma Ferrari para colocar um óleo barato? Gasolina duvidosa? Esperaria quebrar para fazer um remendo numa oficina duvidosa? Vamos traduzir isso para o nosso corpo: no lugar de esperar ficar doente e ter péssimos hábitos, entendemos que precisamos de muito mais do que alimentos nutritivos.

Considerando que a ideia não é apenas manter-se sobrevivendo, e sim potencializar suas funções, apenas a alimentação saudável normalmente não fornece a quantidade de nutrientes necessários para alcançar resultados excelentes e de aumento do potencial metabólico. E nesse momento entram em cena os muitos suplementos (vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes…) e fitoterápicos (ativos derivados de plantas) que ajudam o corpo a aumentar sua eficiência de forma natural.

Para quem costumava jogar videogame na infância, é como se colocasse o nitro na aceleração do carro, um gás extra na potência. E quando essa suplementação é feita de forma personalizada, o resultado é um aumento da eficiência do metabolismo, e nada daqueles efeitos colaterais que estamos acostumados a ver nas polêmicas da internet.

Como farmacêutica magistral (não é o guaraná; esse é o nome técnico de farmácia de manipulação), não posso negligenciar o conhecimento adquirido entre a leitura de exames de sangue, conhecimento do equilíbrio metabólico e conhecimento em formulações farmacêuticas.

O resultado disso é que podemos considerar um indivíduo aparentemente saudável, apenas com queixas superficiais de cansaço ou fadiga, e suplementar de forma personalizada para melhorar foco, disposição, concentração, resistência física, melhorar o humor, aumentar a imunidade, melhorar a libido, aumentar o rendimento nos treinos, diminuir desconforto e desgaste nas articulações, melhorar a circulação sanguínea, equilibrar colesterol e glicemia…

Já se imaginou podendo ter o melhor resultado possível de eficiência do seu corpo? Já imaginou dormir bem, acordar bem disposto e ter foco total durante o dia, sem aquela carga de estresse excessivo? Esses são alguns dos resultados que a suplementação personalizada pode trazer, mas para isso, devem ser feitas com o devido acompanhamento de um profissional de saúde habilitado e com conhecimento específico (eu sei, o Google sabe muita coisa, mas vá por mim, ele ainda não sabe personalizar com pensamento crítico, e prova disso é que você dificilmente aceitaria ser consultado por ele sem confirmação com um profissional capacitado).

Essa busca por suplementação para potencializar o corpo, inclusive, tem um nome que está na moda: Biohacking. Biohackear seu corpo é exatamente o que parece: conhecer a fundo o funcionamento dele e intervir nos resultados. É um hackeamento saudável e bem-vindo, feito exatamente com essas substâncias da moda.

E quais seriam algumas dessas substâncias que já se sabe que podem ser benéficas (desde que nas concentrações adequadas)?

Vou listar algumas mais populares:

Vitaminas: A, C, D, E, K e complexo B, Biotina, Metilfolato, Metilcobalamina, etc.

Minerais: Magnésio, Zinco, Boro, Selênio, Cromo, Cálcio, Ferro, Silício, etc.

Aminoácidos: triptofano, teanina, tirosina, leucina, lisina, valina, etc.

Antioxidantes: coenzima Q10, ácido lipoico, resveratrol.

Antiinflamatórios naturais: ômega, cúrcuma, colágeno tipo II, etc.

Probióticos e prebióticos: todos (o intestino influencia em tudo).

E fitoterápicos para uma infinidade de situações, desde depressão até colesterol alto.

Muitos desses suplementos se tornaram bem populares e têm tido seu uso indiscriminado e de forma aleatória, com a impressão de que, porque não são medicamentos, jamais vão fazer mal. Cabe lembrar que até água, em excesso, faz mal (beba 5 litros de uma vez e me diga como se sentiu). Vale ressaltar aquela máxima: a diferença entre remédio e veneno está na dose.

Você pode até pesquisar na internet e consultar a inteligência artificial, mas procure seu profissional da saúde de confiança para montar um protocolo personalizado para suas necessidades e descubra os benefícios de dar um suporte extra para o seu corpo.

(*) Natasha Mayer é Farmacêutica, formada pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), pós-graduada em Cosmetologia pela Faculdade Oswaldo Cruz – SP, em Saúde Estética pela Biocursos e em Gestão de Empresas pela Fundação Dom Cabral. Mestre em Engenharia de Produção pela UFAM, CEO da Pharmapele Manaus e presidente da Associação dos Jovens Empresários e Empreendedores do Amazonas (AJE-AM).

