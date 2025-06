Menino perde dedos dos pés após ataque de piranhas

Vítima estava sentada em um deck, com os pés dentro d’água, quando sentiu uma dor forte e viu que parte dos dedos foi arrancada

Um menino de 9 anos teve parte dos dedos de um dos pés arrancada durante um ataque de piranhas, em um lago na cidade de Caldas Novas, em Goiás.

De acordo com testemunhas, a vítima estava sentada em um deck [um piso construído com madeiras], com os pés dentro d’água. Ela teria sentido uma dor forte e ao levantar a perna, viu que o peixe tinha arrancado parte dos dedos dela.

Socorro

Ensanguentada, criança foi levada para o hospital da cidade e não corre risco de vida.

A coluna Na Mira aguarda nota da Prefeitura de Caldas Novas. O espaço segue aberto.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Piranhas atacam oito pessoas em balneário no Tarumã, em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱