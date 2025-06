Amazonas conquista adesão histórica ao Selo Unicef

É com imenso orgulho que celebramos um feito inédito na história do nosso estado: pela primeira vez, todos os 61 municípios do interior do Amazonas aderiram ao Selo Unicef, para a edição 2025–2028. É um resultado que nos emociona e que aponta para um futuro mais justo, saudável e digno para nossas crianças e adolescentes.

A conquista é histórica não apenas pelo número — 100% de adesão — mas, principalmente, pelo significado que carrega: ela representa o compromisso coletivo dos municípios, prefeitas e prefeitos, secretarias e comunidades em promover políticas públicas integradas para garantir os direitos de meninas e meninos amazonenses, especialmente os mais vulneráveis.

O Selo Unicef é uma estratégia internacionalmente reconhecida de estímulo à melhoria de indicadores sociais importantes para a qualidade de vida. A iniciativa tem a chancela do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Seu propósito maior é a redução das desigualdades regionais e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à infância e adolescência, promovendo melhorias em indicadores como a mortalidade infantil e evasão escolar, problemas que ainda persistem em muitas comunidades. Nesta nova edição, traz como novidade o foco especial nas populações indígenas e quilombolas.

Os municípios que aderem ao Selo se comprometem a realizar ações concretas nas áreas de saúde, educação, proteção social, participação cidadã e saneamento básico, que tragam resultados e impactos positivos na vida das crianças. Ao final de cada ciclo, os que cumprem as metas estabelecidas recebem o reconhecimento público do Unicef — o Selo —, que fortalece sua imagem institucional e potencializa o acesso a investimentos, parcerias e novas oportunidades de desenvolvimento.

Conseguir a adesão de todos os municípios ao Selo não foi simples. Somos um estado de dimensões continentais, com realidades muito distintas entre os municípios, muitos deles com desafios logísticos imensos e populações isoladas em áreas remotas. Mas foi justamente a união de esforços entre Governo do Amazonas, prefeituras e o Unicef que permitiu esse marco.

Essa estratégia de mobilização já vinha sendo adotada pelo estado desde a edição passada (2021-2024), quando aceitou o desafio de atuar como articulador junto às prefeituras e de dar suporte técnico para preparação das equipes municipais. Com isso, conseguimos a participação de 55 municípios e 29 certificações alcançadas. Um grande avanço em relação à edição anterior, de 2017-2020, quando apenas oito cidades conseguiram atingir as metas propostas.

Na última edição, o Amazonas também superou a média nacional em três indicadores: cobertura vacinal, com aumento de 8,8%, contra 2,6%; redução nas taxas de abandono escolar, de 39,3%, contra 38%; e ampliação do uso do Sistema de Informação para Infância e Adolescência (Sipia), passando de 01 notificação em 2020, para 1.187, em 2023 (a média nacional saiu de 118.995 para 578.859).

Para esta nova edição, o governador Wilson Lima nos deu a meta ambiciosa de conseguir a adesão de todos os municípios do interior. Um desafio e tanto, que não seria possível alcançar sem a ajuda de parceiros estratégicos e se não houvesse a sensibilidade por parte das prefeituras. Aos prefeitos, nossa gratidão pela compreensão da importância enorme que tem o Selo e pela disposição de estar lado a lado nessa trincheira.

O trabalho de mobilização, coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), contou também com o apoio direto de secretarias como a de Assistência Social (Seas), Educação (Seduc), Saúde (SES-AM), Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Desporto e Lazer (Sedel), além de órgãos como, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Ao aceitar participar da iniciativa, os municípios amazonenses passam a contar com assistência técnica continuada do Unicef, Governo do Estado e demais parceiros, acesso a ferramentas de diagnóstico e planejamento, e com o reconhecimento nacional e internacional pelos avanços obtidos. Mais importante que tudo isso, abrem novos horizontes que permitem melhorias concretas na vida de quem mais precisa.

Com a adesão integral dos 61 municípios, o Amazonas se torna referência nacional em comprometimento com os direitos da infância. Reafirmamos, assim, nosso compromisso com a promoção do desenvolvimento humano, com a equidade e com o fortalecimento de uma gestão pública que olha para o futuro — um futuro em que toda criança possa crescer saudável, segura, com dignidade e oportunidades.

Marcellus Campêlo

(*) Marcellus Campêlo é engenheiro civil, especialista em Saneamento Básico e em Governança e Inovação Pública; exerce, atualmente, os cargos de secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – Sedurb e da Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE.

