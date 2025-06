Águas de Manaus é alvo de investigação por cobrança irregular, aponta MP

Inquérito Civil foi instaurado após denúncias de moradores do bairro São Geraldo sobre valores indevidos e problemas com pavimentação e vazamentos

A concessionária Águas de Manaus é alvo de uma investigação do Ministério Público do Amazonas (MPAM) por supostas cobranças irregulares nas contas dos consumidores do bairro São Geraldo, zona Centro-Sul de Manaus.

O Inquérito Civil nº 06.2025.00000290-4 foi publicado nesta quarta-feira (11) no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Amazonas (MPAM). Além disso, o MP também pretende investigar as correções de pavimento asfáltico e retirada de vazamentos.

Águas de Manaus é alvo de investigação

O promotor de Justiça Lincoln Alencar de Queiroz determinou a transformação da denúncia em Inquérito Civil e a designação do servidor João Fernando Lopes Ferreira, agente de apoio

administrativo, para secretariar o presente inquérito.

O texto também destaca que “o Ministério Público tem o poder-dever de ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano aos consumidores, inclusive dano coletivo”.

Lincoln Alencar também definiu a marcação de audiência com os representantes da concessionária Águas de Manaus e Ageman com o “objetivo de obter informações atualizadas sobre o saneamento das

irregularidades apontadas”.

Em nota, a Águas de Manaus informoou que ainda não foi notificada sobre o inquérito do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), citado pela reportagem.

“A concessionária reforça seu compromisso com a cooperação junto aos órgãos fiscalizadores, a fim de demonstrar a regularidade e a conformidade de suas ações. Após o recebimento, a Águas de Manaus irá responder todos os questionamentos dentro do prazo estabelecido”, diz a nota.

Cobrança

Em abril, a Águas de Manaus foi cobrada pelo MPAM por não cumprir o acordo que previa a apresentação de projetos de saneamento básico nos bairros Colônia Antônio Aleixo, Puraquequara e no conjunto Parque das Palmeiras. A proposta busca garantir a qualidade de vida da população.

