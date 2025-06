‘Não sei como estou vivo’, diz único sobrevivente da queda de avião com 242 pessoas na Índia

Indiano Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, foi o único sobrevivente da queda do voo da Air India que matou mais de 240 pessoas nesta quinta-feira (12)

O indiano Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, foi o único sobrevivente da queda do voo da Air India que matou mais de 240 pessoas nesta quinta-feira (12), momentos após a decolagem em Ahmedabad, no oeste do país.

Ramesh escapou pela saída de emergência e contrariou duas estatísticas: a de sobrevivência em grandes acidentes aéreos e a de passageiros da parte dianteira da aeronave — ele estava na poltrona 11A.

“Eu não sei como estou vivo”, disse, em entrevista ao canal DD India, do hospital onde se recupera. Ele relatou que sentiu o avião “travado no ar”, viu luzes verdes e brancas piscarem, e logo depois, o impacto: “De repente, ele bateu em um prédio e explodiu.”

O Boeing 787-8 Dreamliner caiu em uma área residencial próxima ao aeroporto logo após decolar. Vídeos mostram a aeronave perdendo tração e explodindo no solo.

Segundo o FlightRadar24, o avião perdeu comunicação a cerca de 190 metros do solo. O voo tinha como destino Londres e transportava 232 passageiros e 10 tripulantes — a maioria indianos, mas também havia britânicos, portugueses e um canadense a bordo.

Ramesh contou que viu uma porta quebrada, soltou o cinto e correu para escapar. “Então consegui”, afirmou.

O Primeiro Ministro da Índia, Narendra Modi, visitou o sobrevivente no hospital. Uma das caixas-pretas já foi encontrada, e autoridades investigam as causas do acidente.

Leia mais

