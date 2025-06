Confira simpatias de Santo Antônio para atrair o amor

Hoje, 13 de junho, é celebrado o Dia de Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro. A data reacende a esperança de quem passou o Dia dos Namorados sozinho, comemorado ontem, 12 de junho.

E para os que acreditam no poder da fé (ou só querem dar uma forcinha ao destino), vale apostar nas tradicionais simpatias de Santo Antônio. Afinal, não custa nada tentar encontrar – ou atrair – o grande amor da vida.

“Existia uma tradição de que a mulher deveria pagar um dote para a família do noivo. Uma moça, muito pobre, estava desesperada para conseguir casar e, sem aquele dote, não conseguiria pagar e ficaria à margem da sociedade. Santo Antônio, compadecido dela, pagou o dote e ela pode, enfim, realizar o seu casamento”, explicou o frei Cristian Lopes sobre a fama do santo.

Santo Antônio é querido pelos fiéis e não apenas por ser símbolo de casamentos e uniões duradouras. “Na história real, ele é o santo que lutou muito pela restauração das famílias na Idade Média. Como santo popularmente conhecido como casamenteiro, é o santo das noivas, dos noivos, para arranjar um bom casamento, mas tantas outras graças com testemunhos bonitos”, conta o frei José Ferreira Augusto.

Confiantes em alcançar graças, os católicos intensificam as orações, principalmente às vésperas da data. Para as solteiras, esta é uma época especial que pede bênçãos específicas. Uma antiga crença popular é comum entre as que esperam por um casamento e pela ajuda do santo. A simpatia consiste em colocar a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo como uma forma de “pressioná-lo” a ajudar na conquista de um namorado ou no fechamento de um compromisso sério.

Outra crença comum é escrever o nome do pretendente em um papel e colocá-lo debaixo do travesseiro na véspera do dia 13. A ideia é sonhar com o grande momento. Há também quem aposte em outra simpatia: escrever o nome da pessoa amada, colocar o papel em um prato com água e observar durante a noite. Se o papel abrir, é sinal de esperança.

Em várias partes do Brasil, o bolo é parte essencial da celebração em homenagem ao santo. Na paróquia do Senhor Bom Jesus dos Perdões, em Curitiba, a tradição é levada a sério. O bolo preparado por voluntários pesa cerca de 15 toneladas e leva oito dias para ficar pronto. A receita inclui ainda 40 mil medalhinhas de Santo Antônio, garantindo a manutenção do costume – que garante que quem encontrar uma delas terá sorte no amor, casamento ou outra graça.

Buscas no Google

As buscas sobre o tema no Google cresceram, segundo dados do Google Trends – ferramenta que exibe os termos mais populares no buscador. Esta sexta-feira (13) registrou pico de interesse por “Simpatia Santo Antônio” em 90 dias.

Entre as pesquisas que registraram aumento repentino estão: “dia de Santo Antônio simpatia” e “simpatia de Santo Antônio para arrumar namorado”.

(*) Com informações do SBT News

