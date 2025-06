Amazonas recebeu mais de 132 mil visitantes no primeiro quadrimestre de 2025

Alta de quase 13% na comparação com o mesmo período de 2024, que registrou mais de 117,3 mil visitantes nacionais e internacionais no estado.

Nesta sexta-feira (13), o Governo do Amazonas, por meio da Amazonastur, comemora o Dia do Turista com resultados animadores: o estado registrou 132.559 visitantes entre janeiro e abril deste ano. O número representa um crescimento de 12,92% em relação ao mesmo período de 2024.

Alta na visitação nacional e internacional

Segundo o levantamento do Departamento de Estatística da Amazonastur:

96.277 turistas foram nacionais (+9,93%)

turistas foram nacionais (+9,93%) 32.082 eram estrangeiros (+2,85%)

eram estrangeiros (+2,85%) 4.200 não informaram origem (+20,52%)

O presidente da Amazonastur, Marcel Alexandre, afirmou que os dados mostram o impacto positivo dos investimentos na estruturação do setor.

“O Amazonas se destaca por aliar natureza, cultura e hospitalidade. O Governo tem reforçado os atrativos e serviços turísticos para valorizar a experiência do visitante”, declarou.

Principais estados e países emissores

Entre os turistas brasileiros, os maiores emissores foram:

São Paulo

Pará

Rio de Janeiro

Entre os estrangeiros, destacam-se visitantes dos:

Estados Unidos

Colômbia

França

Destinos mais procurados no estado

Para o público nacional, os principais destinos foram:

Manaus

Presidente Figueiredo

Iranduba

Novo Airão

Já os estrangeiros buscaram, principalmente:

Manaus

Presidente Figueiredo

Novo Airão

Tabatinga

Experiências buscadas e aprovação dos visitantes

A pesquisa mostra as atividades mais procuradas:

Turistas brasileiros:

Gastronomia regional

Passeios fluviais

Artesanato

Visitas à floresta

Turistas estrangeiros:

Passeios pelos rios

Culinária amazônica

Trilhas e aventuras na selva

A gastronomia local foi amplamente elogiada, com aprovação de 96,49% dos brasileiros e 96,30% dos estrangeiros. A intenção de retorno também é alta: 92,16% dos visitantes nacionais e 73,68% dos internacionais afirmaram que pretendem voltar

Satisfação geral dos turistas

O índice médio de satisfação com o destino foi:

74,72% entre brasileiros

74,83% entre estrangeiros

Os resultados reforçam o potencial do Amazonas como um dos principais destinos turísticos do Brasil, com destaque para suas belezas naturais e diversidade cultural.

Leia mais:

Faturamento do Turismo alcança R$ 420 milhões no Amazonas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱