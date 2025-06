Senado aciona FAB para resgatar prefeitos e autoridades presos em Israel; veja lista

Objetivo é resgatar mais de 40 autoridades brasileiras que ficaram presas no país após a escalada do conflito com o Irã.

A Comissão de Relações Exteriores do Senado intensificou, nesta sexta-feira (13), as articulações com o Itamaraty e a Embaixada do Brasil em Tel Aviv para enviar uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) a Israel. O objetivo é resgatar mais de 40 autoridades brasileiras que ficaram presas no país após a escalada do conflito com o Irã.

O agravamento da guerra nesta sexta-feira (13) fechou os aeroportos israelenses. Um dia antes, as Forças de Defesa de Israel bombardearam Teerã e outras cidades iranianas. Em resposta, o Irã lançou centenas de mísseis balísticos contra o território israelense.

A comitiva brasileira participa de um seminário de tecnologia promovido pelo governo de Israel. Entre os participantes estão os prefeitos de Belo Horizonte (MG), Álvaro Damião, e de João Pessoa (PB), Cícero Lucena, além de outros prefeitos, vice-prefeitos, secretários estaduais e municipais, e técnicos de diversas regiões do Brasil.

O grupo está abrigado em Kfar Saba, a cerca de 24 km de Tel Aviv. Segundo o Itamaraty, a repatriação depende da reabertura do espaço aéreo, ainda sem previsão.

Confira a lista completa de autoridades retidas em Israel:

Distrito Federal

• Marco Antônio Costa Júnior – secretário de Ciência e Tecnologia

• Ana Paula Soares Marra – secretária de Desenvolvimento Social

• Thiago Frederico de Souza Costa – secretário-executivo Institucional e de Políticas de Segurança Pública

• Rafael Borges Bueno – secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

• Denise Figueiredo Passos – acompanhante da primeira-dama, que deixou Israel antes dos conflitos

• Angela Maria Ferreira Lima – acompanhante da primeira-dama

Goiás

• Pedro Leonardo de Paula Rezende – secretário estadual de Agricultura

• Rasível dos Reis Santos Júnior – secretário estadual de Saúde

• Keila Edna Pereira Santos – esposa do secretário Rasível

Mato Grosso do Sul

• Ricardo José Senna – secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação

• Christinne Maymone – secretária-adjunta de Saúde

• Marcos Espíndola de Freitas – coordenador de TI da Secretaria de Saúde

Rondônia

• Marcos Rocha – governador

• Augusto Leonel de Souza Marques – secretário de Integração

• Valdemir Carlos de Góes – chefe da Casa Militar

• Maricleide Lima da Fonseca – chefe de Agenda do Governador

• Rute Carvalho Silva Pedrosa – chefe de Gabinete do Governador

• Renan Fernandes Barreto – chefe de Mídias do Governador

Consórcio Brasil Central

• José Eduardo Pereira Filho – secretário-executivo

• Renata Zuquim – diretora de Relações Internacionais

• Bruno Watanabe – diretor de Projetos

• Fabrício Oliveira – assessor de comunicação

• Ana Luisa Farias – analista internacional

Prefeitos e vice-prefeitos

• Álvaro Damião Vieira da Paz – prefeito de Belo Horizonte (MG)

• Cícero de Lucena Filho – prefeito de João Pessoa (PB)

• Welberth Porto de Rezende – prefeito de Macaé (RJ)

• Johnny Maycon – prefeito de Nova Friburgo (RJ)

• Janete Aparecida Silva Oliveira – vice-prefeita de Divinópolis (MG)

• Maryanne Mattos – vice-prefeita e secretária de Segurança de Florianópolis (SC)

• Cláudia da Silva Lira – vice-prefeita de Goiânia (GO)

• Vanderlei Pelizer Pereira – vice-prefeito de Uberlândia (MG)

Secretários municipais e outros representantes

• Dilermando Ribeiro Júnior – secretário de Desenvolvimento Econômico de Aracaju (SE)

• Márcio Lobato Rodrigues – secretário de Segurança de Belo Horizonte (MG)

• Paulo Rogério Rigo – secretário de Proteção Civil de Joinville (SC)

• Francisco Vagner Araújo – secretário de Planejamento de Natal (RN)

• Gilson Chagas Filho – secretário de Segurança de Niterói (RJ)

• Alexandre Aragon – secretário de Segurança de Porto Alegre (RS)

• Verônica Pires – secretária de Inovação de São Luís (MA)

• Flavio Bittencourt do Valle – vereador do Rio de Janeiro (RJ)

• Davi Carreiro – chefe executivo do CIVITAS (RJ)

• Francisco Nélio Aguiar – presidente da FAMEP, ex-prefeito de Santarém e secretário regional do Baixo Amazonas (PA)

