VÍDEO: Homem tenta esfaquear ex-cunhado por ciúmes e leva paulada em feira no AM

Homem atacou ex-cunhado por suspeitar de relação com sua ex-companheira; tentativa foi contida por pessoa que interveio com uma paulada.

Dois homens se envolveram em uma confusão neste sábado (14), em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), que quase terminou em tragédia. Um deles tentou esfaquear o outro, mas foi impedido por uma terceira pessoa, que o atingiu com uma paulada.

Nas imagens gravadas no momento da briga, é possível ver o agressor desferindo o golpe com a faca. O ataque só não foi consumado porque uma pessoa interveio e acertou o homem com um pedaço de madeira.

Testemunhas contaram que a briga foi motivada por ciúmes. O agressor, identificado como Ângelo Márcio Malaquias, conhecido como ‘Gogó’, acusou o ex-cunhado — viúvo de sua irmã — de ter um relacionamento amoroso com sua ex-companheira, mãe dos seus quatro filhos. Por isso, partiu para o ataque.

Segundo os relatos, o casamento de ‘Gogó’ foi marcado por episódios de violência doméstica. Atualmente, o ex-cunhado tem ajudado a mulher com alimentos e apoio financeiro.

Inconformado com o fim da relação, ‘Gogó’ passou a perseguir a ex-companheira e, neste sábado, tentou esfaquear o ex-cunhado após suspeitar de um envolvimento entre os dois. A ocorrência foi registrada na delegacia de Iranduba.

Leia mais

