Homem é assassinado a tiros em ramal de Rio Preto da Eva

Vítima foi encontrada com várias marcas de tiros em ramal de Rio Preto da Eva; polícia investiga motivação do crime.

Criminosos assassinaram a tiros Fábio Nelson Mendonza Agudelo, de 44 anos, na manhã deste domingo (15), no ramal São Sebastião, no quilômetro 102 da rodovia AM-010, no município de Rio Preto da Eva, a 57 km de Manaus. A vítima apresentava várias marcas de disparos pelo corpo.

Moradores acionaram a polícia após encontrarem o corpo. Ao chegar ao local, os agentes confirmaram que o homem havia sido executado com vários tiros. Até o momento, não há informações sobre a motivação ou suspeitos do crime.

Equipes do Departamento Técnico-Científico (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a perícia e removeram o corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

