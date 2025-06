Integrantes de facção são presos durante operação em Parintins

Felipe Conceição Ribeiro, conhecido como “Felipinho”, Jefferson Martin Corrêa e Matheus Costa de Oliveira foram presos por envolvimento com organização criminosa durante a Operação Parintins Mais Segura, deflagrada nesta segunda-feira (16) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) em conjunto com a Polícia Militar (PMAM). A ação integra a Operação Impacto e tem como foco garantir a segurança pública antes do Festival de Parintins.

A operação foi conduzida pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins com apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), com base em investigações realizadas com o suporte da inteligência policial.

Segundo o delegado Paulo Mavignier, a ação é preventiva e estratégica. “O objetivo é manter a ordem pública e garantir a tranquilidade da população, principalmente durante a realização de um dos maiores eventos culturais do Brasil. A Polícia Civil segue firme no compromisso com a sociedade, agindo com planejamento e responsabilidade”, declarou.

As investigações que embasaram a operação começaram no fim de 2024 e levaram à prisão de diversos membros de facções rivais, incluindo líderes. Com a nova etapa, mais três envolvidos foram retirados de circulação.

“Essa foi uma operação exitosa, resultado de um trabalho conjunto entre as polícias Civil e Militar, com apoio do DPI. O esforço é constante para garantir que a população de Parintins esteja segura”, afirmou o delegado Adilson Cunha.

O comandante do 11º Batalhão da PMAM, major Szezypior Neto, reforçou a importância da integração entre as forças de segurança. “Já tiramos de circulação indivíduos perigosos que vinham amedrontando a população, e seguiremos atuando com firmeza”, pontuou.

Os três presos vão responder por associação criminosa e permanecerão à disposição da Justiça.

