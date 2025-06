Mostra no aeroporto celebra cultura e turismo antes do 58º festival, exibindo trajes folclóricos até 2 de julho

A exposição “Embarque na Magia de Parintins”, foi inaugurada nesta quarta-feira (18), pelo Governo do Amazonas, via Amazonastur, e a Manaus Airport (Vinci Airports), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Zona Oeste de Manaus.

A mostra traz 12 trajes oficiais do festival — incluindo os usados por cunhã-poranga, pajé, rainha do folclore e os bois Caprichoso e Garantido — no saguão de desembarque até 2 de julho.

“O turista terá a oportunidade de conhecer um pouco da riqueza local”, afirmou Laena Porto, vice-presidente da Amazonastur.

Fortalecendo o turismo e a cultura local

Esta exposição promove o Festival de Parintins como patrimônio material e imaterial do Amazonas. O evento também incentiva o turismo durante a realização do festival.

Operação aérea fortalecida para o festival

O 58º Festival de Parintins será nos dias 27, 28 e 29 de junho, com expectativa de mais de 120 mil visitantes. O Manaus Airport planeja reforçar os voos.

“A expectativa é de que o terminal receba 214 voos comerciais extras durante o período do evento. Então, estamos balanceando o terminal, utilizando de forma mais inteligente os espaços, e colocando 500 horas adicionais de trabalho exclusivo para atender à demanda extraordinária dos voos para Parintins”, afirmou Overlach Campos, gerente de Operações do aeroporto.

Experiência interativa para os viajantes

Além da exposição de roupas, o aeroporto oferece um lounge temático com telão para transmissão ao vivo das apresentações dos bois durante os três dias de festival.

