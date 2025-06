VÍDEO: Corpo é encontrado preso em galhos de igarapé em Manaus

Morador flagrou o cadáver boiando no bairro São Raimundo

Imagens de um corpo boiando em um igarapé no bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus, circularam nas redes sociais nesta sexta-feira (20).

O registro foi feito por um morador que navegava pela área e flagrou a cena próxima à margem, onde o corpo estava preso entre galhos e vegetação.

A situação mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que foram acionadas para fazer a remoção do corpo.

A vítima, ainda não identificada, foi levada ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames.

Segundo informações repassadas pelas autoridades, trata-se possivelmente de um homem. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e dependem do resultado da perícia.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso além de contar com possíveis denúncias da população que possam ajudar a esclarecer o caso.

