Neste sábado (21), o Boi Caprichoso revive uma de suas tradições mais emblemáticas: brincar de boi pelas ruas de Parintins. O tricampeão do Festival inova com duas saídas — algo inédito — para realizar o maior Boi de Rua de todos os tempos.

As concentrações começam no ginásio Seo Jovem, no bairro Palmares, e na Rua Sá Peixoto, na Francesa. Ambos os pontos são redutos históricos da nação azul e branca.

“A gente inova, mas mantém a essência da nossa tradição. O povo brincando nas ruas, nos espaços tradicionais do boi […]”, afirmou o presidente Rossy Amoedo.

Boi de Rua une tradição e inovação

O diretor artístico Edwan Oliveira destacou o percurso especial. As duas saídas seguem por ruas simbólicas como o Canto da Porrada, Calçada da Fama, Rua Cordovil e a Avenida Amazonas, até o ponto de encontro na esquina com a Rua Rio Branco.

“O Caprichoso realiza o maior Boi de Rua de todos os tempos […]”, afirmou Edwan.

Estrutura grandiosa para a Nação Azul e Branca

A festa contará com:

Dois trios elétricos

Duas bandas

Dois grupos de Marujada

Itens individuais nos dois pontos de saída

O trajeto finaliza no Anfiteatro Sila Marçal, na Praça dos Bois, com o grande encontro da Marujada, itens oficiais e a multidão azulada.

Horários das saídas

Seo Jovem (Palmares): 20h

20h Esconde (Francesa): 21h

21h Avenida Amazonas: previsão de encontro às 22h

