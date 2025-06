Um balão de ar quente com cerca de 22 pessoas a bordo pegou fogo e caiu na manhã deste sábado (21), em Praia Grande, no sul de Santa Catarina. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar, pelo menos oito pessoas morreram no acidente.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento em que o balão pega fogo ainda no ar, antes de cair.

O passeio aéreo aconteceu em uma área turística da cidade, conhecida como “Capital dos Cânions” e também como “Capital do Balonismo”.

Balão pega fogo durante passeio e cai em Praia Grande (SC) nesse sábado.



Equipes de resgate atuam no local

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina atua na ocorrência em conjunto com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As equipes atendem os feridos e fazem o resgate no local.

A queda do balão aconteceu próxima a um posto de saúde, o que facilitou os primeiros atendimentos às vítimas.

Situação está em atualização

Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade das vítimas nem o que causou o incêndio. Novas informações devem ser confirmadas ao longo do dia.

Com informações do Metrópoles

