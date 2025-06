Irã registra 430 mortos em ataques de Israel

Pelo menos 430 pessoas morreram e 3.500 ficaram feridas no Irã desde o início do conflito com Israel, em 13 de junho. As informações foram divulgadas neste sábado (21) pela agência estatal iraniana Nour News, com base em dados do Ministério da Saúde do país.

Mulheres e crianças entre as vítimas

Segundo a porta-voz do governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, citada pela mídia estatal, 54 mulheres e crianças estão entre os mortos. Além disso, 94 mulheres e crianças ficaram feridas desde o início dos ataques israelenses.

A agência Tasnim, alinhada ao governo do Irã, também destacou os dados divulgados por Mohajerani.

Hospitais atacados e médicos mortos

De acordo com o ministro da Saúde iraniano, Mohammad-Reza Zafarghandi, três hospitais foram atingidos durante os bombardeios. Dois médicos — um obstetra e um pediatra — e o filho de um deles morreram nos ataques, informou a agência estatal Fars.

Profissionais de saúde também foram afetados

Segundo Jafar Miadfar, chefe da Organização de Serviços Médicos de Emergência do Irã, sete ambulâncias foram danificadas e 14 profissionais de emergência ficaram feridos, conforme entrevista à emissora estatal IRIB.

Civis também morreram em Israel

Até o momento, 24 civis foram mortos em Israel por ataques com mísseis lançados pelo Irã, de acordo com autoridades israelenses.

(*) Com informações da CNN Brasil

