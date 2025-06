VÍDEO: homem ri ao relatar assassinato do marido da amante com 10 facadas

Um homem de 27 anos foi preso após matar a facadas o marido da mulher com quem mantinha um caso extraconjugal, na cidade de Lucas do Rio Verde (MT), na madrugada de sexta-feira (20). O que mais chocou a polícia foi a frieza com que o suspeito relatou o crime: sorrindo, ele descreveu os detalhes do assassinato em vídeo gravado após a prisão.

A vítima, Ronivaldo Macedo da Silva, de 52 anos, foi morto dentro de casa, na frente dos filhos pequenos da companheira, uma jovem de 22 anos que mantinha o relacionamento secreto com o agressor. O crime ocorreu em um conjunto de quitinetes no bairro Bandeirantes.

Nas imagens, o suspeito aparece sentado, algemado, e em tom calmo conta como atacou Ronivaldo com cerca de dez golpes de faca. Segundo ele, a discussão começou quando viu a mulher com o esposo e passou a agredi-la verbalmente. Depois de enforcá-la, avançou contra Ronivaldo, que tentou se defender, mas não resistiu.

A mulher confirmou à polícia o caso extraconjugal e afirmou que o agressor já havia feito transferências via Pix para ela. Após o homicídio, o suspeito fugiu em uma motocicleta, mas foi capturado ainda na região de Lucas do Rio Verde.

Além de confessar o crime com detalhes, o homem revelou ter jogado a faca fora durante a fuga. Os policiais constataram ainda que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Ele foi encaminhado à delegacia, onde segue preso e à disposição da Justiça.

