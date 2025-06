Brasileira segue sem resgate há três dias após cair em vulcão na Indonésia

Turista brasileira caiu em trilha no vulcão Rinjani e está há três dias sem resgate. Família denuncia abandono pelas autoridades locais.

A situação da turista brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que se acidentou durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, continua indefinida. A família criou um perfil no Instagram para denunciar a falta de informações concretas e a lentidão no resgate por parte das autoridades indonésias.

Segundo os familiares, as equipes suspenderam os trabalhos no fim da tarde, pelo horário local, devido ao mau tempo. Eles também afirmam que os socorristas não atuam durante a noite.

Juliana desapareceu enquanto fazia uma trilha no Monte Rinjani, um vulcão ativo na ilha de Lombok. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, ela teria caído em um penhasco na trilha que contorna a cratera do monte.

Na manhã de ontem, a irmã da jovem, Mariana, relatou que a família recebia informações desencontradas das autoridades locais. À noite, confirmou que Juliana estava desaparecida.

Durante a madrugada, o perfil da família informou que ela havia sido localizada e que uma equipe de resgate seguia para o local.

“O parque segue com atividade normalmente, turistas continuam fazendo a trilha enquanto Juliana está precisando de socorro. Nós não sabemos o estado de saúde dela, que está sem água, comida e agasalhos por três dias!!! Juliana vai passar mais uma noite sem resgate por negligência!”, publicou a família nas redes sociais. Leia mais

