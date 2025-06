Ministra lamenta morte de Juliana em trilha na Indonésia

Juliana Marins, de 26 anos, caiu durante trilha no vulcão Rinjani. Corpo foi resgatado cinco dias depois do acidente

A ministra do Turismo da Indonésia, Widiyanti Putri Wardhana, lamentou a morte da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que caiu durante uma trilha no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok. O pronunciamento foi feito nesta quarta-feira (25), em entrevista coletiva.

Equipes de resgate locais localizaram e içaram o corpo de Juliana cinco dias após o acidente.

“Esperamos sinceramente que este seja o último incidente. Nossa meta é atingir zero acidente em todos os destinos turísticos da Indonésia. Mesmo um único incidente pode impactar significativamente a imagem do nosso turismo aos olhos do mundo”, declarou a ministra.

Governo presta apoio à família de Juliana

Widiyanti também se solidarizou com a família da jovem brasileira e informou que o governo da Indonésia está em contato direto com a embaixada brasileira para garantir total transparência nas informações.

Segundo a imprensa local, o corpo de Juliana foi levado a um hospital da região para os procedimentos legais e diplomáticos.

Como aconteceu o acidente com Juliana Marins

Juliana estava em um mochilão pela Ásia e participava de uma trilha no vulcão Rinjani, acompanhada por outros turistas. O grupo havia contratado os serviços de uma agência de turismo da Indonésia.

Durante o percurso, a jovem escorregou e caiu em uma vala profunda, parando cerca de 300 metros abaixo do ponto onde estava o grupo. Boatos de que ela teria recebido socorro foram desmentidos pela família.

Juliana aguardou resgate por quatro dias, mas as operações foram interrompidas devido ao mau tempo. Ela foi encontrada morta na terça-feira (24).

Governo brasileiro não cobrirá traslado do corpo

Segundo o Itamaraty, o governo brasileiro não irá custear a repatriação do corpo, pois esse tipo de despesa não é previsto legalmente nem possui dotação orçamentária.

“Não há base legal nem dotação orçamentária para o Estado custear traslados”, explicou o Itamaraty ao portal Metrópoles.

O Decreto nº 9.199/2017 estabelece que a assistência consular não cobre despesas com sepultamento ou traslado de brasileiros falecidos no exterior.

Alexandre Pato se oferece para pagar traslado

Comovido com a história de Juliana, o ex-jogador Alexandre Pato se prontificou a arcar com os custos do traslado do corpo para o Brasil. A informação foi confirmada pela família da jovem nas redes sociais.

(*) Com informações do Metrópoles

