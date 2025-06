Festival de Parintins terá transmissão ao vivo em Manaus

Largo de São Sebastião exibirá telão com Festa dos Visitantes e o duelo dos bumbás

A contagem regressiva para o Festival de Parintins 2025, que acontece de sexta a domingo (27 a 29/06), já começou. Em Manaus, a estrutura para a transmissão ao vivo está sendo montada no Largo de São Sebastião, no Centro da cidade.

Antes mesmo do festival, o público poderá acompanhar a Festa dos Visitantes, nesta quinta-feira (26), a partir das 19h, também com transmissão ao vivo.

Festa dos Visitantes será exibida em telão

A Festa dos Visitantes é apresentada pelo Ministério da Cultura, com apoio da Eneva e do Governo do Amazonas, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A programação traz atrações de boi-bumbá, pop, sertanejo e arrocha.

O sinal no telão será aberto às 19h30 e o evento começa oficialmente às 20h, com oito atrações locais e duas nacionais:

DJ Layla Abreu

Cella

Prince do Boi

Jr. Paulain

Leonardo Castelo

Sebastião Jr.

Carlinhos do Boi

Pablo

Nattan

Estrutura pronta para o público torcer pelos bumbás

O espaço no Largo contará com estrutura técnica para garantir som e imagem de alta qualidade, além de banheiros químicos para o conforto do público. A ideia é proporcionar uma experiência imersiva para quem não pôde viajar até a Ilha Tupinambarana.

Transmissão das noites do Festival

Durante as três noites de disputa entre Caprichoso e Garantido, o Largo exibirá a transmissão completa do festival. O local também terá shows ao vivo com artistas locais a partir das 16h, como:

Banda Marrakesh

Cantor Fabiano Neves

A programação cultural esquenta o público para a entrada dos bois.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: VÍDEO: Passageiro bêbado pula de barco durante viagem para Parintins

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱