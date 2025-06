David Assayag desmente rumores de que teria sido substituído no Boi Garantido

A informação foi trazida a público por Bruno Costa durante entrevista com Milton Cunha, possível substituto do músico

Parintins (AM) – Em meio à intensa movimentação nos bastidores do Festival Folclórico de Parintins, um boato sobre a possível substituição do levantador de toadas David Assayag ganhou força neste sábado (28). A informação indicava que ele teria sido retirado do elenco do Boi Garantido e substituído por Bruno Costa.

No entanto, o próprio Assayag tratou de desmentir a especulação por meio de um vídeo publicado pelo portal BNC Amazonas. Aos risos, o artista tranquilizou os torcedores e confirmou sua participação nos ensaios da segunda noite de apresentação do Festival de Parintins.

“Já já a gente vai estar passando o som, às 16h da tarde. Esses rumores aí são todos falsos, podem descartar”, afirmou.

A informação foi trazida a público por Bruno Costa durante entrevista com Milton Cunha, que está cobrindo o festival.

“Ainda agora a produção me mostrou uma notícia que eu ainda não sei [se é verdade], porque estou sem internet. Mas parece que eu teria a missão de substituir o David Assayag hoje, na arena, como levantador do Garantido. Se isso acontecer, [anuncio] em primeira mão aqui no seu programa, será uma grande honra”, disse.

A declaração de Bruno Costa foi interpretada como oficial por parte da imprensa. Entretanto, ao ser procurada pela reportagem, a assessoria de comunicação do Garantido não se manifestou até a publicação da matéria.

A suposta troca gerou repercussão entre torcedores do boi vermelho, que demonstraram preocupação com a proximidade da segunda noite de apresentações. Considerado uma das vozes mais emblemáticas da história do Garantido, David Assayag voltou oficialmente ao bumbá em 2024 após passagem pelo Caprichoso.

