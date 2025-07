Pastor confessa traição e culto termina com polícia

O que seria uma noite comum de culto em uma igreja de Joinville terminou em confusão, agressões e com a presença da Polícia Militar, na noite de domingo (29). O tumulto começou após a denúncia de um caso de traição envolvendo um pastor da Catedral Imagem e Semelhança, localizada na rua Blumenau, no bairro Santo Antônio.

Segundo testemunhas, a situação saiu do controle quando um fiel expôs, durante o culto, que o pastor havia traído a esposa e supostamente usado dinheiro do dízimo para comprar um carro. Ainda no domingo, a Polícia Militar foi acionada para conter a confusão.

Em nota, a PM informou que, num primeiro momento, os ânimos se acalmaram, mas logo outra briga se iniciou. Os envolvidos trocaram tapas dentro da igreja, e os policiais precisaram usar equipamentos de menor potencial ofensivo para dispersar o tumulto.

Durante a ação, os agentes avistaram um homem armado dentro da igreja. Ele portava uma pistola calibre 9mm com três carregadores e 52 munições. Ao ser abordado, alegou ser CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador) e disse estar armado por questões de segurança, devido a ameaças. Ele foi levado à Central de Polícia, mas sua identidade não foi revelada.

“Ressalta-se que a atuação policial militar foi pontual e se deu unicamente para encerrar as vias de fato generalizada que estava ocorrendo e para resguardar a integridade física das pessoas que ali estavam, não foi constatado nenhum ferido. Os autores das vias de fato não foram identificados, pois se dispersaram na multidão”, informou a PM. 🚨🔴 Fiéis acusam pastor de trair a esposa, comprar carro pra amante e esconder milhões durante culto em Joinville (SC)! pic.twitter.com/avNYpKgF5Z — Jornal Razão (@jornalrazao) June 30, 2025

Pastor se manifesta nas redes sociais

Um dia após a confusão, o pastor envolvido se pronunciou nas redes sociais. Ele confirmou ter cometido adultério, mas negou as acusações sobre o uso de dinheiro da igreja para fins pessoais.

“Eu pequei, eu errei, eu falhei e eu estou aqui confessando o meu adultério. […] Em relação a esse carro, eu tinha um outro carro, vendi e comprei esse carro a prestação. Esse carro, eu pago ele a prestação e tenho como provar isso. Alguém está falando que eu usei o dízimo da igreja para comprar carro para amante. Isso é mentira. Não é verdade, não há prova disso, eu posso provar que isso não existe, isso não é verdade”, disse o pastor em vídeo.

(*) Com informações do NSC Total

