Enem 2025: solicitação de recurso especial encerra amanhã

O prazo para pedir atendimento especializado durante o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 termina nesta quarta-feira (2). Quem teve a solicitação indeferida ainda pode pedir nova análise, a ser feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O candidato deve enviar documentação que comprove a condição alegada no ato de inscrição no concurso.

O envio dos documentos deve ser feito exclusivamente por meio da Página do Participante.

A documentação deve estar no formato PDF, PNG ou JPG, com arquivo de tamanho máximo de 2MB. O documento deve ser legível e em língua portuguesa.

Para serem consideradas válidas para análise, as declarações precisam conter nome completo do participante, diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação e/ou o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10); além de assinatura e identificação do profissional competente, com respectivo registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), no Ministério da Saúde (RMS) ou em órgão.

Os candidatos devem evitar laudos incompletos.

Acessibilidade

Entre as condições para requerer o atendimento especializado estão a de pessoas com deficiência (PCD), com idade avançada, gestantes, lactantes, com transtorno funcional específico (transtorno do espectro autista, dislexia e déficit de atenção), entre outras.

Se nesta segunda análise o participante tiver o recurso aprovado pelo Inep, poderá contar com provas em braile; dispor de sala individual, mobiliário com dimensões adequadas para o manuseio da prova, tempo adicional, leitor de tela, prova com letra ampliada ou guia-intérprete, conforme a solicitação.

Durante as provas, também será permitido usar material próprio, o que inclui máquina de escrever em braile, óculos especiais, bolsa de colostomia, medidor de glicose e bomba de insulina e outros. Todos os recursos autorizados podem ser conferidos no edital do Enem.

De acordo com o edital do Enem 2025, no dia das provas, os materiais serão vistoriados pelo chefe de sala de aplicação do Enem para garantir a lisura e a segurança do exame.

Provas

O Inep aplicará as provas do Enem em 9 e 16 de novembro, em todas as 27 unidades da federação. Excepcionalmente, nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o exame será aplicado, em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), na capital paraense, em período próximo.

Enem

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e é considerado a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A nota individual do Enem pode, ainda, ser aproveitada nos processos seletivos de instituições de ensino de Portugal que têm convênio com o Inep.

Além disso, o Enem voltou a ser opção aos candidatos com mais de 18 anos que querem obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência.

