O celeiro possível

O lançamento do Plano Safra 2025/2026, com mais de R$ 516 bilhões destinados ao agronegócio brasileiro, reforça a imagem do país como celeiro do mundo. Mas e o Amazonas, vai continuar à margem dessa colheita? Enquanto o Sul e o Centro-Oeste disputam espaço com monoculturas extensivas, o estado mais biodiverso do Brasil ainda hesita em ocupar suas áreas de várzea com inteligência, respeito e produtividade.

As várzeas do Amazonas, que se estendem por milhares de quilômetros ao longo dos rios, são naturalmente férteis, ricas em nutrientes e historicamente cultivadas pelos povos tradicionais. A terra que produz sem adubo químico, com ciclos naturais e abundância de água doce, é um trunfo estratégico. E mais: é uma alternativa real para consolidar um modelo amazônico de produção alimentar. Não se trata de repetir o agronegócio predatório, mas de afirmar uma agricultura própria — de base familiar, com tecnologia social, respeito ambiental e conexão com os mercados.

O estado poderia ser referência em sistemas agroflorestais, piscicultura sustentável, produção de mandioca, banana, açaí, milho caboclo, cacau nativo e muito mais. Com manejo adequado, as várzeas podem gerar riqueza sem destruir floresta. A ciência amazônica já mostrou caminhos viáveis. O que falta é vontade política para transformar essas ideias em política pública. A regularização fundiária, o crédito rural acessível, a assistência técnica regionalizada e o apoio à comercialização são peças fundamentais.

É um erro estratégico deixar o Amazonas fora da equação nacional do desenvolvimento rural. O Brasil precisa de comida. E o Amazonas tem terra, gente e saberes para produzir com abundância e responsabilidade. Celeiro do mundo também se faz com diversidade, rios, várzeas e saber caboclo. A hora de agir é agora.

Que não nos falte coragem para plantar o futuro.

