Sine Manaus oferta 207 vagas de emprego nesta sexta-feira

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 207 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira, 4/7, de 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 18

1 vaga – Ajudante de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recebimento, armazenamento, limpeza de depósito.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – checagem de mercadorias, carga e descarga, conferência de nota fiscal, organização do estoque, entregas.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar recebimento e expedição de mercadorias, controle e organização de estoque, separação e embalagem de pedidos, armazenamento adequado de materiais, Operacionalização de distribuição e entregas, atendimento ao cliente.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Assistente Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Pacote Office, experiência com materiais elétricos ou atacadistas e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – cadastrar e captar novos clientes; solicitação para análise de créditos; elaboração de orçamentos; monitoramento de pedidos e faturamentos; acompanhamento de rotas de entrega; realizar reuniões comerciais; conferência de materiais junto ao setor de estoque.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “B”, possuir veículo próprio e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar vendas externas.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

3 vagas – Técnico em Nutrição

Escolaridade – ensino técnico completo em Nutrição;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter CRN ativo, curso de BPF, POP, noções de APPCC, ISO 9001/2015, ISO 22000/2018, TEKNISA disponibilidade para viagens e possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar nutricionistas no planejamento e execução de dietas, elaborar cardápios balanceados, controlar a qualidade dos alimentos, orientar sobre hábitos alimentares saudáveis e participar do processo produtivo de refeições, incluindo a higienização de ambientes e utensílios.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

Vagas no Comércio – 20

10 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de limpeza; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Mecânico de Automóvel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manutenções corretivas e preventivas em veículos; execução em serviços de borracharia; realização de alinhamento e balanceamento; troca de óleo e revisões gerais.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, curso de Informática básica e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar e atender os clientes, elaborar orçamentos, lidar com desafios de oficina mecânica, trabalhar em equipe e manter a área de vendas organizada.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Atendente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atendimento ao cliente, organização e limpeza do local, preparação e venda de produtos, e controle de estoque.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Técnico de Desenvolvimento de Sistemas

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Ciência da Computação;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Informática e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – monitorar o desempenho das instalações e equipamentos de informática distribuídos pela empresa zelando pelo seu perfeito funcionamento e atendimento das necessidades dos usuários; solicitar adaptações, atualizações, reparos e compras de novos ativos justificando o pedido e requerendo autorização do superior; acompanhar a necessidade de aquisição, adaptação ou reformulação de sistemas informatizados para atender ou melhorar o fluxo de trabalho e informações da empresa; avaliar a necessidade junto ao usuário e mantém contatos com o mercado visando identificar fornecedores para suprir tal carência, negocia condições de compra ou prestação de serviços e busca aprovação do superior para sua efetivação; acompanhar sua implantação intermediando a atuação dos fornecedores contratados junto aos usuários e informa-se sobre detalhes técnicos para orientações posteriores ou treinamento; dá suporte técnico aos usuários para otimizar a utilização dos sistemas em geral esclarecendo dúvidas, desenvolvendo treinamentos, auxiliando-os para a realização de atividades especiais; acompanhar a instalação ou atualização de sistemas de comunicação bancária visando agilizar o acesso e processamento de informações junto aos bancos, como: pagamentos, transferências, recebimentos; mantém-se informado para orientações futuras à equipe interna; auxiliar na busca de soluções para o sistema de telefonia da empresa: mantém contatos com fornecedores, pesquisa novas tecnologias, treina usuários, etc. visando uma maior eficiência interna e externa desse serviço.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Analista de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Informática e possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar no cálculo e processamento da folha de pagamento, incluindo impostos, encargos e benefícios; dar suporte nos processos de admissão, incluindo a coleta e organização de documentos, e nas rescisões contratuais; registrar e controlar o ponto eletrônico dos funcionários, apurando horas extras e banco de horas; auxiliar na gestão de benefícios, como vale-transporte, assistência médica, vale-refeição, entre outros; manter-se atualizado sobre a legislação trabalhista e convenções coletivas, auxiliando na aplicação das leis e normas; organizar e arquivar documentos do departamento pessoal, como contratos de trabalho, atestados médicos e outros; prestar suporte e informações aos funcionários sobre questões relacionadas ao DP.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

Vagas na Indústria – 125

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande (MT) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Alimentador de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão – SP e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Operador de Produção II

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – disponibilidade para trabalhar em turnos, vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Videira – Santa Catarina (SC) e possuir documentação completa;

Atividades – trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado, atividades como corte, coleta, pesagem e embalagem de alimentos, desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suínos.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

Vagas em Serviços – 32

1 vaga – Motorista de Carreta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com transporte de cargas, Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários de acordo com as leis de trânsito e normas de segurança, em um conjunto de veículos, composto por um cavalo mecânico e um ou mais trailers ou carretas; responsável pela permanência da documentação do veículo e pelo acondicionamento e amarração das cargas nos veículos; elaborar relatórios de viagem e rota e fazer conferência dos materiais para assegurar a correta entrega e coleta; efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo, abastecimentos, pedágios, taxas de cargas e descargas e demais despesas inerentes a operação; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 35, experiência em solda mig, eletrodo revestido e corte maçarico, disponibilidade para serviço externo e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – confeccionar, reparar estruturas para tótens, fachadas, placas e eventos em geral, cortar, moldar, furar, dobrar.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Montador de Esquadrias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalação de esquadrias; garantir a qualidade das peças montadas, manter a organização do local de trabalho.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas – Cozinheiro Industrial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Manipulação de Alimentos e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – finalizar o processamento dos alimentos pré-elaborados pelo auxiliar de cozinha; elaborar os pratos principais conforme receitas previamente definidas, seguindo e observando as orientações nutricionais de segurança alimentar; Verificar e executar técnicas de apresentação dos alimentos prontos na rampa de atendimento.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas – Nutricionista

Escolaridade – ensino superior completo em Nutrição;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – efetivar treinamento de manipulação e segurança alimentar; programações de festivais dos clientes; avaliação de custo de cardápio, considerando as restrições da gestão de compras, bem como perfil contratual do cliente envolvido; reuniões de resultados e satisfação dos clientes em UPR; demonstrativos e análises nutricionais.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar vendas externas de material de expediente, escolar, de escritório, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Analista Comercial

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou Marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – emitir propostas comerciais com base em modelos prontos; organizar os documentos e prazos das propostas enviadas; fazer contato com clientes para coleta de dados e atendimento inicial; cadastrar e atualizar os dados dos clientes em planilhas e CRM; acompanhar listas de leads e status das propostas; Preencher documentos padrões para licitações; agendar e disparar e-mails com modelo pronto.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar nos serviços de pré-preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – gerir o estoque, receber mercadorias, verificar qualidade e organização dos produtos e garantir disponibilidade para as vendas.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Segurança

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – monitorar a movimentação de pessoas, prevenir furtos, identificar comportamentos suspeitos, verificar a entrada e saída de mercadorias, e prestar atendimento ao cliente.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) – 12

1 vaga – Atendente de Loja – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Excel Básico ou Avançado e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – organização dos produtos, atendimento ao cliente.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – serviços de limpeza, conservação e manutenção da higiene das lojas.

Disponível até 04/07/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – serviços de limpeza, conservação e manutenção da higiene das lojas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱