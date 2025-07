Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.883; 27 apostas fizeram a quina e mais de 1,5 mil acertaram a quadra.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.883 da Mega-Sena, sorteadas nesta quinta-feira (3). Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 6,5 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 01 – 40 – 43 – 56 – 57 – 60.

Apesar de ninguém levar o prêmio principal, 27 apostas cravaram cinco dezenas e cada uma vai embolsar R$ 57.548,57. Outras 1.559 apostas acertaram quatro números e receberão R$ 1.423,81 cada.

Como apostar

Quem quiser tentar a sorte no próximo concurso tem até as 19h de sábado (5) para fazer sua aposta. Dá para jogar em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa atualmente R$ 5. Mas atenção: a partir de quarta-feira (9), o valor será reajustado para R$ 6. Segundo a Caixa, o aumento busca garantir a sustentabilidade das loterias, melhorar os prêmios e ampliar os repasses sociais.

