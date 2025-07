A família da publicitária Juliana Marins, de 26 anos, informou que o velório será realizado nesta sexta-feira (4), a partir das 10h, no Cemitério e Crematório Parque da Colina, em Niterói (RJ), onde ela morava. A cerimônia será aberta ao público até as 12h e, depois, restrita a familiares e amigos, das 12h30 às 15h. Após as homenagens, o corpo será cremado.

Juliana morreu no dia 21 do mês passado após cair durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, e esperar quatro dias pelo resgate. O corpo chegou ao Brasil na última terça-feira (1º).

A Justiça autorizou a cremação nesta quinta-feira (3), após pedido da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Antes da liberação, o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Rio, realizou uma nova autópsia a pedido da Defensoria Pública da União (DPU), com autorização da Justiça Federal.

Segundo o defensor público Marcos Paulo Dutra Santos, a DPU solicitou a cremação na segunda-feira (30), mas só conseguiu protocolar o pedido na Vara de Registros Públicos na quarta (2), por causa da documentação exigida. A autorização saiu após a entrega dos documentos, como a nova autópsia e a liberação judicial do corpo.

O juiz Alessandro Oliveira Felix, titular da Vara, atendeu ao pedido da irmã de Juliana, Mariana Marins. Na decisão, ele destacou que a autorização respeita a dignidade da pessoa humana, tanto da falecida quanto da família, ao permitir a cremação como forma de homenagem à sua vontade.

