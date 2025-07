Ecopaper fortalece expansão com foco em sustentabilidade, inovação e valorização humana

Além do compromisso ambiental, a empresa aposta fortemente no impacto social

Fundada em 1991, a antiga Benaion Indústria de Papel e Celulose S.A. (Bipacel) passou a se chamar, em 2021, Ecopaper da Amazônia, consolidando-se como uma das maiores empresas da região no segmento industrial de papel reciclado.

Instalada em um terreno de 40 mil metros quadrados no bairro Santa Etelvina, a fábrica iniciou, em dezembro de 2024, uma ampla reestruturação. “Estamos passando por um processo de revitalização do parque fabril, das linhas de montagem, da máquina de papel e da linha de conversão. Mas, sobretudo, é uma reestruturação da cultura organizacional”, destaca Durval Braga Neto, diretor executivo da empresa.

A Ecopaper se posiciona como uma fábrica 100% sustentável, com destaque para a produção do chamado papel ‘zero árvore’, fabricado exclusivamente a partir de materiais reciclados. “Todos os nossos papéis são produzidos a partir do material que, de repente, as empresas do próprio polo industrial precisam descartar”, explica Durval.

Além do compromisso ambiental, a empresa aposta fortemente no impacto social. “Hoje, boa parte dos nossos funcionários são todos do Santa Etelvina. A gente dá preferência para os funcionários do entorno, obviamente movimentando a economia local, pagando salários e benefícios, e oferecendo um ambiente seguro”, comenta.

O desenvolvimento humano é outra prioridade da Ecopaper. Um dos destaques é o programa interno ‘Nosso Papel’, voltado à formação de lideranças entre os próprios colaboradores. “Esse programa é justamente para que eles cresçam pessoal e profissionalmente, possam melhorar dentro da empresa e ascender hierarquicamente. Mas, sobretudo, que o fruto disso seja convertido para a própria família deles”, acrescenta o diretor.

Atualmente com cerca de 110 colaboradores, a empresa está em fase de expansão da equipe. “Estamos aumentando os turnos, contratando, e devemos chegar a 150 funcionários nas próximas semanas”, revela Durval.

Outro elo fundamental da cadeia sustentável da Ecopaper são as cooperativas de reciclagem. O executivo destaca a importância dessas parcerias para o fortalecimento da economia circular. “Hoje, a gente está recebendo, especificamente de pequenas cooperativas, entre 100 e 150 toneladas de papel por mês. E esse material é comprado, não doado. Isso significa que estamos injetando recursos diretamente nessas cooperativas, incentivando o empreendedorismo, a geração de emprego e renda”, detalha.

Para ampliar sua presença no mercado, a empresa prepara o lançamento de uma nova linha voltada ao setor institucional. “É um papel reciclado de alta qualidade que vai atender empresas do PIM, escolas, shoppings. Já temos uma fila de clientes aguardando o lançamento. Nosso preço é imbatível”, afirma o executivo.

Com um plano de expansão ousado e foco em inovação social, a Ecopaper projeta crescer 50% em capacidade produtiva até 2026, com novos equipamentos e, na área comercial, extrapolar os limites geográficos e atender outros estados da região Norte.

Usina híbrida leva energia limpa a comunidade isolada no Amazonas

A comunidade de Caiambé, em Tefé (AM), ganhou uma usina híbrida de energia instalada pela empresa britânica Aggreko, com tecnologia que combina energia solar, baterias e geração térmica. O sistema garante fornecimento estável para cerca de 3 mil moradores de uma área acessível apenas por via fluvial.

Além de substituir os antigos geradores a diesel – caros e poluentes – a usina deve evitar o consumo de 130 mil litros de diesel por ano e reduzir em mais de 400 toneladas as emissões de dióxido de carbono. O projeto, desenvolvido com apoio da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), também serve de modelo para outras 23 comunidades da Amazônia.

Automatizado, o sistema se ajusta às variações climáticas e ajuda a garantir acesso confiável à energia, melhorando serviços como saúde, educação e comércio local.

Linhão Manaus–Boa Vista é destravado e abre caminho para novo ciclo de desenvolvimento em Roraima

A aprovação do acordo entre a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Eletrobras e a Transnorte Energia (TNE) encerra a disputa judicial que travava o projeto do linhão entre Manaus (AM) e Boa Vista (RR), viabilizando a retomada das obras. Com 724 km de extensão, o empreendimento conectará Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN), com conclusão prevista para 2026.

O novo contrato prevê uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 395,6 milhões, corrigida pelo IPCA e válida por 27 anos. A medida substitui a geração térmica a diesel – onerosa e poluente – por energia mais limpa e estável, com expectativa de redução nas tarifas locais, ampliação da oferta energética e atração de investimentos em setores estratégicos.

Além dos benefícios econômicos diretos, o projeto deve gerar empregos e contribuir para a descarbonização da matriz elétrica na região. A obra também reforça a importância da Amazônia Legal como território-chave na integração nacional e na modernização da infraestrutura energética brasileira.

Eneva amplia projeto térmico na Amazônia com apoio de R$ 500 milhões do FNO

A Eneva obteve um financiamento de R$ 500 milhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), via Banco da Amazônia (BASA), para ampliar o Projeto Azulão 950, em Silves (AM). O investimento fortalece a geração térmica a gás natural na região, com a construção de novas usinas e promessa de mais segurança energética para o Norte do país.

A iniciativa, que faz parte de um pacote maior de expansão, deve movimentar a economia local e atrair novos empreendimentos. No entanto, a ampliação de termelétricas em plena floresta amazônica tem gerado críticas por parte de organizações ambientais, que defendem a priorização de fontes renováveis no processo de transição energética.

A empresa afirma seguir critérios socioambientais e vê o projeto como solução intermediária para regiões ainda fora do Sistema Interligado Nacional (SIN).

RÁPIDAS & BOAS

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) prorrogou o prazo de inscrição para a seleção de bolsistas de graduação. A novidade é que, além do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq e PAIC/Fapeam), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBIT/CNPq) também teve o prazo estendido. Agora, os programas estão com inscrições abertas até segunda-feira (7/7), por meio do link (https://tinyurl.com/2pk6s965).

Na terça-feira (8/7), no SebraeLab Amazonas, localizado na Avenida Leonardo Malcher, nº 904, Centro – será realizado o evento ‘Design de experimentos (DOE) – Abordagens para a otimização de processos’. Trata-se de um método inteligente para organizar testes, analisar e coletar dados da melhor forma. O objetivo é obter resultados mais precisos gastando menos tempo e recursos. Os ingressos estão à venda pelo link (https://tinyurl.com/wyjuxkap).

O Centro de Estudos de Línguas da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas (Cel/Flet/Ufam) está com edital aberto para concurso em cursos presencial e online para o segundo semestre de 2025. As inscrições vão até domingo (13/7) e segue link para consulta ao edital (https://tinyurl.com/mw6yte2w).

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), está disponibilizando edital de seleção para ingresso no curso de Mestrado Acadêmico em Geografia, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGeo) da UEA. Interessados devem se inscrever até domingo (13/7). Outras informações pelo link (https://tinyurl.com/84z6326t).

