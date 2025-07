Suspeito de tentar matar três pessoas da mesma família é preso no AM

Um homem de 35 anos foi preso por tentativa de homicídio contra três pessoas da mesma família, em São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus). A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), na quinta-feira (3), após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Ele também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com o delegado Frank de Freitas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, o crime ocorreu no dia 25 de maio, em um sítio localizado na comunidade rural de Santa Cruz. Na ocasião, o suspeito estava consumindo bebida alcoólica com outras pessoas quando se envolveu em uma discussão.

“Durante o desentendimento, ele pegou a arma de um dos presentes e efetuou disparos que atingiram gravemente uma criança de dois anos e os pais dela”, informou o delegado.

Segundo a polícia, o homem já havia se envolvido em outros episódios de violência, incluindo outra tentativa de homicídio. Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva.

Durante o cumprimento do mandado, o suspeito foi localizado em uma comunidade rural. No local, os policiais encontraram uma espingarda e munições, o que levou à sua prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

O homem segue à disposição da Justiça e deverá responder por tentativa de homicídio e posse irregular de arma de fogo.

Leia mais:

Homem é preso suspeito de matar padrasto com golpes de machado em Parintins

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱