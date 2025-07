Tempestades no Texas deixam 13 mortos e 20 desaparecidas

Fortes tempestades atingiram o centro-sul do Texas, nos Estados Unidos, na madrugada de sexta-feira (4), provocando inundações repentinas que deixaram ao menos 13 mortos. Autoridades locais informaram que 20 meninas, participantes de um acampamento cristão, estão desaparecidas.

As chuvas intensas causaram o transbordamento do Rio Guadalupe, no Condado de Kerr, a cerca de 105 quilômetros de San Antonio. Em algumas regiões, o nível da água chegou a 30 centímetros, agravando a situação.

Emergência

Diante do cenário, o Serviço Nacional de Meteorologia declarou estado de emergência, alertando para o risco de enchentes severas.

As desaparecidas participavam do Camp Mystic, acampamento cristão que reúne aproximadamente 700 meninas. As demais participantes foram resgatadas e estão em segurança, mas permanecem isoladas no local, já que as estradas foram bloqueadas pela enchente.

Equipes de resgate foram mobilizadas com apoio de helicópteros e barcos para localizar as jovens. As buscas enfrentam dificuldades como estradas alagadas, falhas no sinal de celular e queda de energia elétrica.

Mais de 500 profissionais de órgãos estaduais e locais participam da operação. Ao todo, 14 helicópteros e diversas embarcações estão sendo usados para encontrar vítimas e orientar os trabalhos em terra.

Segundo o administrador do Condado de Kerr, Dalton Rice, a tempestade foi repentina e não houve tempo hábil para emitir alertas de evacuação.

Imagens registradas na cidade de Kerrville, uma das mais afetadas, mostram moradores sendo resgatados de áreas completamente alagadas.

Além das perdas humanas, os temporais causaram sérios danos materiais. O Howdy’s Restaurant, Bar & Chill, por exemplo, foi completamente tomado pelas águas do Rio Guadalupe.

As buscas continuam na região, que permanece sob alerta máximo para novas inundações.

(*) Com informações do SBT News

