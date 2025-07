Líderes do Brics se reúnem no Rio em busca de consenso na 17ª cúpula

Chefes de Estado e representantes de mais de 30 países participam, neste domingo (6), da 17ª Cúpula de Líderes do Brics, realizada no Rio de Janeiro. Sob a presidência do Brasil, os países membros buscam chegar a um consenso para a elaboração de uma declaração final conjunta.

O documento deve abordar temas centrais para a política externa do governo Lula, como a defesa do multilateralismo, a reforma de organismos internacionais e o combate às mudanças climáticas. Além disso, estão previstas declarações conjuntas sobre inteligência artificial, financiamento climático e erradicação de doenças.

O que é o Brics

O Brics é um bloco formado por 11 países: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Além dos membros permanentes, outros dez países atuam como parceiros: Bielorrússia, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã.

O objetivo do grupo é fortalecer a cooperação econômica, política e social entre os países membros, com foco no desenvolvimento conjunto.

Durante sua presidência, o Brasil definiu seis temas prioritários:

Cooperação em saúde global

Comércio, investimento e finanças

Combate às mudanças climáticas

Governança em inteligência artificial

Arquitetura multilateral de paz e segurança

Desenvolvimento institucional do Brics

Cúpula no MAM, no Rio de Janeiro

A cúpula ocorre nos dias 6 e 7 de julho, no Museu de Arte Moderna (MAM), e conta com uma programação voltada a discussões de alto nível entre os líderes. Negociadores tentam alinhar posições em três temas-chave: a reforma do Conselho de Segurança da ONU, o conflito no Irã e a questão palestina. Agora, essas pautas serão debatidas diretamente pelos chefes de Estado.

Ausência de líderes importantes

A reunião é marcada por ausências relevantes. O presidente da China, Xi Jinping, enviou o primeiro-ministro Li Qiang como representante. Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa por videoconferência, devido ao mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional.

Programação da cúpula

Na manhã de domingo (6), os líderes são recebidos pelo presidente Lula para a cerimônia de chegada e a foto oficial. Em seguida, participam de uma sessão plenária com foco em paz, segurança e reforma da governança global.

Após o almoço, Lula recepciona representantes de organismos internacionais e países parceiros. À tarde, a pauta inclui discussões sobre multilateralismo, economia, finanças e inteligência artificial. À noite, o presidente e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, oferecem um jantar aos convidados.

Na segunda-feira (7), o último dia da cúpula será dedicado à discussão de temas como meio ambiente, COP30 e saúde global, em uma nova sessão plenária.

(*) Com informações do Metrópoles

