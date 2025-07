Buscas por 11 meninas e uma conselheira, desaparecidas após o transbordamento do Rio Guadalupe, entraram no terceiro dia

O número de mortos nas enchentes catastróficas no Texas subiu para 67 neste domingo (6), incluindo 21 crianças, segundo a polícia local. As buscas por 11 meninas e uma conselheira, desaparecidas após o transbordamento do Rio Guadalupe, entraram no terceiro dia.

As vítimas estavam em um acampamento de verão na região de Texas Hill Country, epicentro da tragédia, que foi atingida por chuvas torrenciais na sexta-feira, durante o feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos.

Buscas continuam por desaparecidos

O xerife do Condado de Kerr, Larry Leitha, informou que ainda há 18 adultos e quatro crianças pendentes de identificação. Não foi confirmado se essas 22 pessoas estão entre os 67 mortos.

Mais de 850 pessoas já foram resgatadas — algumas estavam agarradas a árvores — após a tempestade despejar até 38 centímetros de chuva na região, localizada a cerca de 140 km de San Antonio. As autoridades ainda não sabem o número exato de desaparecidos.

“Todos na comunidade estão sofrendo”, declarou Leitha à imprensa.

Alerta meteorológico e críticas a cortes no serviço

Especialistas questionam se cortes realizados durante o governo Trump na Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) — que controla o Serviço Nacional de Meteorologia — comprometeram a capacidade de prever com precisão o desastre.

O ex-diretor da NOAA, Rick Spinrad, alertou que a redução de pessoal pode ter afetado a emissão de alertas antecipados.

“Esses cortes inevitavelmente degradam a capacidade da agência de fornecer previsões precisas e oportunas”, afirmou Spinrad.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, reconheceu que o alerta de inundação emitido na quinta-feira era classificado como “moderado” e não previa as chuvas extremas. Ela disse que o governo Trump trabalha para atualizar o sistema.

O deputado Joaquin Castro, democrata do Texas, também criticou os cortes:

“Quando há inundações repentinas, existe o risco de que, se não houver pessoal suficiente para fazer as previsões, isso possa levar a uma tragédia”, disse à CNN.

Mais chuvas e cenário de destruição

O Serviço Nacional de Meteorologia manteve um novo alerta de inundação para o Condado de Kerr neste domingo, até as 13h (horário local), com previsão de mais chuvas.

Na manhã de sexta-feira, o volume inesperado de chuva fez o nível do Rio Guadalupe subir até 9 metros em poucas horas, pegando os moradores e acampamentos de surpresa.

O presidente Donald Trump declarou situação de grande desastre no Condado de Kerr no domingo e afirmou:

“Essas famílias estão enfrentando uma tragédia inimaginável. Vamos garantir que nossos socorristas tenham imediatamente os recursos de que precisam.”

Apesar disso, Trump já havia defendido anteriormente a redução do papel federal em desastres naturais, incentivando maior responsabilidade por parte dos estados.

Acampamento devastado

No acampamento afetado, a destruição era visível. Dentro de uma cabana, marcas de lama mostravam que a água chegou a pelo menos 1,83 metro de altura. Colchões, estrados de cama e objetos pessoais estavam cobertos de lama e espalhados pelo chão. Algumas estruturas sofreram danos severos, com janelas quebradas e até paredes arrancadas pela força da água.

