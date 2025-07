‘Sombra’ é preso por golpes com crédito consignado contra professores em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como William Rocha Bezerra, de 37 anos, conhecido como “Sombra”, foi preso nesta segunda-feira (7), suspeito de aplicar golpes com crédito consignado contra professores da rede pública de ensino. A prisão foi realizada por policiais civis do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Manaus.

Segundo a investigação, ele seria um dos líderes de uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras e estava foragido desde o início de junho, quando foi deflagrada a Operação Lousa Negra, que já havia resultado na prisão de sete suspeitos.

Histórico criminal e envolvimento com facção

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, William possuía dois mandados de prisão em aberto e é reincidente em crimes semelhantes. Ele também é apontado como colaborador de uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas na região Norte.

“O Sombra fornecia veículos obtidos por meio de estelionato para facilitar os esquemas ilícitos da quadrilha”, detalhou o delegado.

O suspeito já havia sido preso durante as operações Chancela e Estelião, em 2019 e 2020, pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV). Há ainda três outras prisões registradas em seu histórico criminal.

Crimes e procedimentos legais

William Bezerra responderá pelos crimes de:

Organização criminosa

Estelionato

Falsidade ideológica

Falsificação de documentos públicos

Falsa identidade

Lavagem de dinheiro

Após a prisão, ele foi conduzido à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

