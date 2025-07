Imigrantes e BR 319 – os maiores viadutos do mundo também para passeio

BR 319, traçada principalmente no Amazonas, um dos estados com os índices mais altos de pobreza principalmente no interior

Por Juarez Baldoino da Costa (*)

” Para ser o maior, ousar é preciso!”

A Imigrantes, licenciada, com sua engenharia de ponta e com o tráfego anual de seus 40 milhões de veículos a passeio ou a trabalho segundo sua administradora Ecovias, encravada na Serra o Mar no acesso ao litoral do estado mais rico do país e no meio da Mata Atlântica, é uma rodovia suspensa em grande parte de sua construção.

A BR 319, traçada principalmente no Amazonas, um dos estados com os índices mais altos de pobreza principalmente no interior, que liga Manaus a Porto Velho, ainda está às voltas há anos para obter a licença ambiental para recompor seu Trecho do Meio de 405 Km. Por isto, seu tráfego é de apenas alguns milhares de veículos por ano e até perto de zero em determinados momentos na época das chuvas.

A Imigrantes resolveu tecnicamente seu traçado na serra com a construção de viadutos que estão entre os mais altos do mundo.

A questão ambiental da 319 em trecho de 405 Km está ligada ao seu contato com o solo e todas as consequências disto derivadas, principalmente com desmatamento sem controle, o efeito “espinha de peixe” em seus ramais ilegais, crimes com a fauna e com madeira, entre outros.

A proposta de solução já apresentada ao DNIT para a construção do Elevado BR 319 no Trecho do Meio elimina todos os problemas ambientais e por isso facilita o licenciamento, cujos detalhes foram discutidos em reunião realizada pelo signatário deste artigo com o órgão, em Manaus.

Há estimativas de custo, fontes de financiamento e definições de funcionalidade e governança.

A maior floresta do mundo, com uma estrada que inicia no maior rio do mundo, poderia ter o maior elevado do mundo com o maior projeto do mundo de proteção ambiental.

Para ser o maior, ousar é preciso!

(*) Amazonólogo, MSc em Sociedade e Cultura da Amazônia – UFAM, Economista, Contabilista, Professor de Pós-Graduação e Consultor de empresas especializado em ZFM.

Leia mais: ZFM se socorre da floresta de novo



Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱