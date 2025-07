Homem é preso por agredir cunhada durante discussão por dívida em Tefé

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante, na terça-feira (8), por agredir fisicamente sua cunhada, de 20 anos, durante um episódio de violência doméstica no município de Tefé, distante 523 quilômetros de Manaus. A agressão ocorreu no bairro Santa Luzia, após um desentendimento motivado por uma suposta dívida.

De acordo com o delegado Renato Ferraz, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé, a vítima compareceu à delegacia e denunciou que havia sido atingida com um soco no supercílio direito. A equipe policial iniciou diligências imediatas após constatar os ferimentos visíveis na jovem.

“Diante da gravidade dos fatos, a equipe se dirigiu até a residência do suspeito. Ele ainda tentou fugir ao perceber a presença dos policiais, mas foi rapidamente contido, conduzido à delegacia e autuado em flagrante”, afirmou o delegado.

Procedimentos

O agressor responderá pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme previsto na Lei Maria da Penha. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais:

Condenado por estupro de enteada é preso em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱