Ex-funcionário da Rede Amazônica morre após completar corrida

O corredor Cairo Lima do Nascimento, de 39 anos, morreu após sofrer um mal súbito ao final da tradicional Corrida 9 de Julho, realizada na noite desta quarta-feira (9), em Boa Vista, capital de Roraima. Cairo era ex-funcionário da Rede Amazônica, onde atuou por anos no setor de operações comerciais.

Momentos antes de passar mal, ele gravou um vídeo comemorando a participação na prova. “Andei mais do que corri […] na primeira corrida aqui em Boa Vista. Da próxima vou estar mais preparado (risos)”, disse sorrindo, com a medalha no pescoço e vestindo a camisa do evento.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Cairo concluiu o percurso de 5 km, mas desmaiou logo após cruzar a linha de chegada, sofrendo convulsões em seguida. Ele chegou a pedir ajuda em uma das tendas de emergência e foi atendido por socorristas do Samu e do Corpo de Bombeiros.

Durante o atendimento, as equipes realizaram massagem cardíaca e aplicaram doses de adrenalina, mas Cairo não resistiu. O Samu confirmou a morte às 19h31, por parada cardiorrespiratória.

Vídeos que circulam nas redes sociais registraram Cairo sorrindo e comemorando sua participação — ele destacou que era a primeira vez na competição.

A Prefeitura de Boa Vista, organizadora da corrida, suspendeu a programação do evento em respeito à vítima e informou estar prestando apoio à família.

“Neste momento de profunda tristeza, nos solidarizamos com os familiares, amigos e todos que compartilham do espírito esportivo que move esse tradicional evento da nossa cidade”, disse a prefeitura em nota.

A Rede Amazônica também lamentou a perda do ex-colaborador:

“É com muita tristeza que informamos a perda do nosso querido ex-colaborador Cairo Lima, na noite desta quarta-feira. Cairo esteve conosco na equipe de OPEC em Manaus e nos deixa um legado de alegria, luz e muitas conquistas em sua jornada no Grupo Rede Amazônica. Nesse momento de dor, o GRAM se solidariza com os familiares e amigos e expressa as mais sinceras condolências.”

A Corrida 9 de Julho é uma das competições mais tradicionais da região e faz parte das comemorações pelo aniversário de Boa Vista, que completa 135 anos.

