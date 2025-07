VÍDEO: Ibama destrói garimpos ilegais na Terra Indígena Kayapó

Ação federal coordenada desmantela estruturas de mineração ilegal no Pará, com 619 operações em 75 dias.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) intensificou, nos últimos 75 dias, as ações de fiscalização na Terra Indígena Kayapó, no Pará. A operação faz parte de uma força-tarefa federal de desintrusão coordenada pela Casa Civil da Presidência da República.

A ação conjunta tem como objetivo retirar invasores e desmantelar estruturas de garimpo ilegal em território tradicionalmente ocupado por povos indígenas. A operação conta com o apoio do Ministério dos Povos Indígenas, Funai, Polícia Federal, Força Nacional, Abin, Censipam, Exército Brasileiro e outros órgãos federais.

Com apoio do Centro de Operações Aéreas (Coaer) do Ibama, agentes ambientais chegaram aos últimos pontos de garimpo ativos, inutilizando equipamentos e estruturas de apoio à mineração ilegal.

Resultados da operação

Durante a ofensiva, foram inutilizados:

117 acampamentos clandestinos

358 motores de garimpo

25 escavadeiras hidráulicas

8 dragas

21.330 litros de óleo diesel

Até o momento, já foram realizadas 619 ações de campo dentro da Terra Indígena Kayapó, evidenciando o compromisso do Estado com a proteção ambiental e os direitos dos povos originários.

Impactos e riscos

O Ibama alerta que os danos causados por essas atividades são graves e, muitas vezes, irreversíveis, comprometendo a qualidade da água, do solo e da biodiversidade da região. Além disso, o garimpo ilegal ameaça diretamente a saúde e a segurança das comunidades indígenas.

A sociedade pode colaborar com o combate aos crimes ambientais por meio dos canais oficiais de denúncia:

Ouvidoria do Ibama : 0800 61 8080

: 0800 61 8080 Fala.BR: plataforma do governo federal

Declaração do superintendente

“Os resultados do garimpo ilegal são extremamente prejudiciais à saúde e dignidade dos povos indígenas da Amazônia. A destruição do ambiente natural com a poluição do solo e dos rios se reflete na biodiversidade e as marcas ficarão por longos anos. Que isso não se repita em outros lugares, como no nosso estado do Amazonas”, declarou o superintendente do Ibama-AM, Joel Araújo. VEJA VÍDEO Leia mais: Ibama destrói madeireiras clandestinas que devastavam terras indígenas no AM

