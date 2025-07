VÍDEO: Ataque aéreo de Israel destrói Ministério da Defesa em Damasco

Na madrugada desta quarta-feira (16), Israel lançou uma série de ataques aéreos que atingiram o Ministério da Defesa sírio e uma área próxima ao palácio presidencial em Damasco, capital da Síria.

A ofensiva faz parte da resposta israelense contra as forças do governo sírio que, segundo Tel Aviv, atacam comunidades drusas no sul do país. O governo israelense afirmou que pretende eliminar essas forças e pediu sua imediata retirada da região.

Escalada tensiona relação apesar dos avanços diplomáticos com EUA

Os ataques ocorreram apesar do estreitamento recente dos laços entre o governo sírio e os Estados Unidos, além do avanço em contatos de segurança entre a Síria e Israel.

Essa ação evidencia uma escalada da postura israelense contra a administração islâmica liderada pelo presidente interino Ahmed al-Sharaa, aumentando a tensão na já instável região.

Israel classifica governo sírio como jihadista e promete proteger os drusos

Israel descreveu os atuais governantes da Síria como jihadistas disfarçados e declarou que não permitirá o deslocamento dessas forças para o sul do país.

O governo de Tel Aviv ressaltou que vai defender a comunidade drusa contra ataques, reforçando seu compromisso com a proteção dessa minoria religiosa e étnica que habita a região.

Violência deixa dezenas de mortos em Sweida, reduto druso no sul da Síria

A violência se intensificou na cidade de Sweida, um reduto da minoria drusa na Síria, deixando dezenas de mortos em confrontos recentes.

Combatentes drusos entraram em conflito com forças do governo sírio e tribos beduínas locais, numa disputa marcada por rivalidades antigas e tensões religiosas e políticas.

Relatos de moradores e impacto dos ataques em Damasco

Testemunhas relataram o som contínuo de aviões de guerra sobrevoando Damasco e uma série de explosões que causaram colunas de fumaça visíveis no Ministério da Defesa.

Autoridades sírias confirmaram 13 feridos em decorrência dos bombardeios. O clima de medo se espalha pela capital, enquanto a população tenta lidar com a ameaça constante dos combates.

Conflito interno: tropas do governo enfrentam milícias drusas em Sweida

As tropas do governo foram enviadas para a região de Sweida para conter os combates entre grupos armados drusos e tribos beduínas, mas acabaram entrando em confronto com as próprias milícias drusas.

Essa complexidade reflete a fragmentação do poder na Síria e a dificuldade do governo em controlar todas as facções armadas.

Moradores vivem em constante medo e isolamento

Moradores de Sweida relatam estar escondidos dentro de suas casas, cercados por tiros e explosões. Um residente, que pediu para não ser identificado, contou que tenta manter as crianças em silêncio para evitar ser localizado pelos combatentes.

O medo de represálias e a violência constante afetam profundamente o cotidiano da população civil.

Quem são os drusos e acusações cruzadas entre governo e comunidade

Os drusos são uma minoria religiosa que segue uma ramificação do Islã e vivem distribuídos entre Síria, Líbano e Israel.

Um líder espiritual druso denunciou que sua comunidade sofre ataques bárbaros pelas forças do governo sírio, enquanto o governo acusa “gangues ilegais” de serem os responsáveis pela violência, ampliando o conflito político e sectário.

Israel mantém ofensiva contra forças do regime no sul da Síria

As Forças Armadas israelenses afirmaram que continuam atacando alvos do regime sírio no sul da Síria, incluindo tanques e veículos armados que se deslocam em direção a Sweida.

O governo israelense justifica suas ações como medidas para impedir massacres contra a comunidade drusa e para conter o avanço das forças sírias consideradas hostis.

Número de mortos cresce; organizações contabilizam até 300 vítimas

A violência recente já deixou um número significativo de mortos. A Rede Síria de Direitos Humanos contabiliza 169 vítimas fatais, enquanto fontes de segurança locais estimam que o número possa chegar a 300. A dificuldade em verificar esses dados reflete a complexidade e o caos da situação no terreno.

Apelo internacional por cessar-fogo e responsabilização dos agressores

Tom Barrack, enviado dos Estados Unidos para a Síria, manifestou preocupação com a escalada da violência e condenou os ataques contra civis na região de Sweida.

Ele pediu que todas as partes recuem e iniciem um diálogo sério para estabelecer um cessar-fogo duradouro, destacando a importância de responsabilizar os responsáveis pelos ataques para garantir a paz.

🇮🇱💥💣 Israel realizou um ataque aéreo em Damasco, capital da Síria, atingindo a entrada do Ministério da Defesa do país. pic.twitter.com/LWzL9L4GQn — Portal Em Tempo (@portalemtempo) July 16, 2025

