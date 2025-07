PF apreende dólares e pen drive escondido na casa de Bolsonaro

A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que apreendeu uma cópia da petição inicial da ação movida pela plataforma de vídeos Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes. A empresa, junto com o grupo de comunicação Trump Media & Technology Group — do ex-presidente dos EUA Donald Trump —, acusa Moraes de censura e pede que suas ordens para derrubar contas de usuários da plataforma não tenham validade nos Estados Unidos.

Durante as buscas, os agentes também encontraram cerca de US$ 14 mil e R$ 8 mil na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. Embora manter dinheiro em casa não seja crime, é obrigatório declarar à Receita Federal valores acima de US$ 10 mil ao entrar ou sair do país.

Os mandados foram cumpridos nesta sexta-feira (18) na residência de Bolsonaro e em endereços ligados ao Partido Liberal (PL).

A PF também localizou um pen drive escondido em um banheiro da casa do ex-presidente. Os peritos levaram o material para o laboratório da corporação, onde passará por análise. Os agentes apreenderam ainda o celular de Bolsonaro, segundo informou ao STF o advogado de defesa Celso Vilardi.

Vilardi afirmou que Bolsonaro deve voltar para casa após a instalação da tornozeleira eletrônica. Até o momento, o STF não determinou que o ex-presidente preste depoimento. “Só se a PF entender que seja necessário, a partir do resultado das buscas agora de manhã”, disse o advogado.

Ele contou que a família do ex-presidente o avisou sobre a ordem de busca e apreensão. “Estou pedindo ao STF acesso integral à decisão sobre as medidas judiciais de hoje. Ele só irá se manifestar depois disso”, afirmou.

Além das apreensões, a PF aplicou medidas cautelares contra Bolsonaro. Segundo fontes do STF, elas estão ligadas a supostos ataques contra a soberania nacional e a pressões internacionais ligadas à taxação de seu julgamento.

O ex-presidente terá que usar tornozeleira eletrônica, está proibido de acessar redes sociais e deverá cumprir recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 7h. Bolsonaro também não poderá manter contato com embaixadores, diplomatas estrangeiros nem com outros investigados pelo Supremo.

Nota da defesa

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que recebeu com surpresa e indignação a imposição das medidas cautelares. Segundo os advogados, Bolsonaro sempre cumpriu todas as determinações do Judiciário. A defesa disse ainda que só vai se manifestar após ter acesso à decisão completa do STF.

