Hipertensão atinge recorde e pressiona sistema de saúde

Com 28% dos brasileiros adultos vivendo com a doença, farmácias reforçam papel na prevenção e no controle da pressão alta

Entre abril de 2024 e março de 2025, a venda de medicamentos para tratar hipertensão aumentou 26%, segundo dados da Interplayers, empresa do setor farmacêutico. O crescimento acende um alerta sobre o avanço silencioso da doença crônica que mantém a pressão arterial elevada e sobrecarrega o coração e os vasos sanguíneos.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), as doenças cardiovasculares seguem como a principal causa de morte no Brasil. A doença arterial coronariana (DAC) lidera a lista, seguida pelo acidente vascular cerebral (AVC).

Já o levantamento Vigitel, do Ministério da Saúde, aponta que quase 28% dos adultos brasileiros convivem com hipertensão – o maior índice desde o início da série histórica.

Farmácias ampliam acesso à prevenção e controle

Com a pressão alta crescendo no país, o acesso à prevenção e ao tratamento vem sendo ampliado. Além das clínicas públicas e privadas, as farmácias passaram a desempenhar papel fundamental na atenção básica à saúde. Desde a Lei 13.021/2014, as drogarias são reconhecidas como pontos de apoio nesse cuidado.

“Na prática, isso significa que as drogarias e os farmacêuticos estão à disposição para fornecer orientações iniciais aos pacientes, especialmente em relação ao tratamento indicado por médicos. Além disso, podem aconselhar sobre o uso de equipamentos e até aferir a pressão”, explica o supervisor farmacêutico da rede Santo Remédio, Jhonata Vasconcelos.

Segundo ele, o farmacêutico deve estar atento a sintomas mencionados pelos pacientes durante atendimentos, que podem indicar hipertensão.

“Sintomas como dor de cabeça persistente, tontura, visão embaçada e palpitações são um alerta importante e não devem ser apenas medicados. É essencial procurar um profissional”, orienta.

Estilo de vida e envelhecimento impulsionam casos

Especialistas apontam a má alimentação, o sedentarismo e o envelhecimento populacional como principais fatores para o avanço da doença. A hipertensão, muitas vezes assintomática, pode causar complicações graves se não for controlada.

“A hipertensão é traiçoeira porque, geralmente, não dói, não dá sinais evidentes. Muitas pessoas só descobrem quando sofrem uma complicação grave ou em uma consulta de rotina. É justamente essa ausência de sintomas que leva ao descuido e à baixa adesão ao tratamento, um dos nossos maiores desafios”, afirma Vasconcelos.

Diagnóstico e controle da hipertensão

O diagnóstico é feito por meio da medição repetida da pressão arterial, com aparelhos adequados, em diferentes momentos. A condição é confirmada quando os valores são iguais ou superiores a 140/90 mmHg de forma persistente.

O tratamento combina mudanças no estilo de vida com medicamentos, quando necessário. Entre as recomendações estão:

Reduzir o consumo de sal

Praticar exercícios físicos regularmente

Manter o peso adequado

Evitar o tabagismo e o excesso de álcool

“Estamos capacitados para orientar o paciente sobre a técnica correta de medição da pressão em casa, sobre a importância da adesão rigorosa ao tratamento prescrito pelo médico – mesmo quando a pessoa se sente bem – e sobre como os medicamentos funcionam”, explica o farmacêutico da Santo Remédio.

