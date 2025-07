Chuvas torrenciais deixam 14 mortos e vários desaparecidos na Coreia do Sul

As chuvas, que inicialmente atingiram a parte sul do território sul-coreano, forçaram milhares de pessoas a deixar suas casas

Pelo menos 14 pessoas morreram e outras 12 estão desaparecidas devido às fortes chuvas que atingem a Coreia do Sul. As tempestades causaram alagamentos e deslizamentos de terra em diversas regiões do país, conforme informou neste domingo (21) a agência de notícias Yonhap, citando autoridades de desastres.

As chuvas, que inicialmente atingiram a parte sul do território sul-coreano, forçaram milhares de pessoas a deixar suas casas e provocaram destruição de propriedades. Na manhã deste domingo, os temporais avançaram para o norte do país, agravando a situação.

Segundo o Ministério do Interior e Segurança, mais de 5 mil pessoas foram evacuadas desde o início da semana. Na sexta-feira (19), o número de desabrigados chegou a 3.297. Algumas regiões do sul, como a cidade de Gwangju, registraram acumulados superiores a 400 milímetros. O volume registrado na última quinta-feira (18) foi o maior em um único dia nos últimos 86 anos na cidade.

O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, convocou uma reunião de emergência sobre o clima e defendeu uma atuação mais robusta do governo na prevenção e resposta a desastres naturais.

“Embora desastres naturais sejam difíceis de evitar, é possível antecipar danos e alertar a população de forma mais eficaz”, disse Lee. “Houve casos em que vidas se perderam por falhas em respostas a situações previsíveis.”

O governo afirmou que todos os recursos disponíveis estão sendo mobilizados para o resgate de desaparecidos e auxílio às vítimas das enchentes.

Leia mais:

Fortes chuvas no Novo México arrastam casa e deixam dezenas ilhadas em inundações

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱